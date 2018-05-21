景順: 中美貿易達成協議 亞洲債市有望反彈

景順(Invesco) 亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林就中美貿易聯合聲明發表最新觀點，重點如下:

(1) 是次聲明意味着中美將擴大兩國貿易往來，在中國進口更多美國商品和服務的同時，美國亦會維持目前中國產品進口量。對市場而言，屬正面消息。

(2) 聲明中各項重大共識均未觸及人民幣匯率問題，貨幣戰料不會發生。我們預期人民幣匯價將大致保持穩定。

(3) 由於中國將進口更多美國農業及能源產品，國內相關產品價格料會因應下跌。食品和能源價格帶動的通脹壓力會有所放緩，有利人民幣債券價格走勢。

(4) 中美同意暫停互徵關稅，意味着進口中國的美國消費品價格將會下調，有助降低國內通脹率，利好人民幣債券價格。

(5) 中國當局暫緩對美國進口商品徵收關稅，同樣有助刺激國內消費行業，亦為服務行業創造更多就業機會。

(6) 過去三個月，潛在的中美貿易戰對亞洲債券市場造成了一定程度的影響。隨着兩國發表聯合聲明，我們預期市場將可反彈。

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