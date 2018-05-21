滬指橫盤震蕩收漲0.64% 化工股全線大漲

周一早間，在中美貿易戰停戰等多重利好消息提振下，滬深兩市紛紛高開，隨後維持震蕩攀升走勢，滬指站穩3200點。午後，三大股指回落，漲幅收窄，成交量保持較低水平。滬指收報3213.84點，漲0.64%，成交額2027億。深成指收報10765.35點，漲0.87%，成交額2586億。創業板收報1862.48點，漲1.40%，成交額888億。

盤面上，各大股指全線飄紅，題材活躍，個股漲多跌少，場内賺錢效應明顯回升。行業板塊方面，半導體、通信設備、計算機、化工、建材、化纖、汽車等漲幅居前；僅煤炭、石油等少數指數小幅下跌。概念板塊中，芯片、次新股、5G概念、虛擬現實、染料、超導等漲幅居前；奢侈品、仿製藥、豬肉肉等概念指數飄綠。

熱點方面，化工板塊全線大漲，寶利國際(300135-CN)、蘭太實業(600328-CN)等8股漲停。消息面上，在國際原油需求上升、價格上升的情況下，或將對石油下遊行業帶來巨大的漲價壓力。據數據監測，5月以來丁辛醇價格加速上漲，正丁醇與辛醇雙雙創出年内新高。

虛擬現實概念股錶現活躍，歌爾股份(002241-CN)逼近漲停，安潔科技(002635-CN)、利亞德(300296-CN)等股均紛紛漲超3%。消息面上，在今天召開的“2018世界VR産業大會新聞發布會”上，工業和信息化部電子信息司副司長吳勝武錶示，工信部將組織製定《關於加快推進虛擬現實産業發展的指導意見》政策文件，通過五大方面繼續推進虛擬現實産業健康快速發展。

受周末中美經貿磋商達成共識的消息提振，今日A股呈現普漲格局。對於後市，國信證券錶示，此次中美在貿易問題上達成共識，對資本市場而言是一個重大利好，有助於市場風險偏好的回升。因此，繼續堅持對市場看多的觀點，認為上證綜指有望重回3500點年内高點的位置。板塊上重點看好金融和消費板塊。

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