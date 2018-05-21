小鳴單車進入破産清算程序 用戶可通過微信小程序申報退押金

隨著共享單車的熱度退去，留下一地雞毛。近日，共享單車押金難退的問題有了新的進展，曾是共享單車第二梯隊領頭羊的小鳴單車，正式進入破産清算程序。

5月18日，廣州市中院發布債權申報公告，小鳴單車經營方廣州悅騎信息科技有限公司(下稱“悅騎公司”)已經進入破産程序，押金未退還的消費者可進行債權申報。官方還專門開設了微信公眾號，以便消費者通過小程序進行債權申報。

小鳴單車成立於2016年7月，曾是共享單車第二梯隊的領頭羊，主要覆蓋華南、江南的二三線城市，併且完成數了億元的B輪融資。

但是，自2017年下半年起，小鳴單車的資金鏈問題開始顯現，出現押金難退的現象。2017年10月，小鳴單車CEO陳宇瑩離職，公司裁員99%。隨後公司管理癱瘓，停止運營。

2017年12月18日，廣東省消委會對外宣布，對悅騎公司依法提起消費民事公益訴訟。

2018年3月22日，該案在廣州中院一審開庭。庭審結果顯示，截至2017年10月16日，小鳴單車廣東省申請退押金的用戶數為321681人，已收到押金退款的用戶數為271806人。法院判決，小鳴單車需按承諾退還押金，向公眾披露押金收支使用信息，併在媒體上發錶經法院認可的賠禮道歉聲明。

2018年5月18日，廣州市中院發布公告稱，悅騎公司已經進入破産程序，押金未退還的消費者可進行債權申報。根據企業破産法的相關規定，押金未能退還的消費者是對悅騎公司享有債權的債權人。

此次債權申報共兩種類型，“小鳴單車註冊用戶債權申報”和“其他債權申報”。

由於此次事件影響範圍較廣，涉及的債權人數量眾多，官方專門開設了微信公眾號，以便消費者通過小程序進行債券申報。用戶可搜索公眾號“小鳴單車破産工作信息”，找到申報入口。

其他類型的債權人除使用小程序申報債權外，還應通過電子郵箱、郵寄或當面遞交的方式，向管理人提交債權申報的書面證據材料。

公告顯示，債權人應在2018年6月27日前，向管理人申報債權。押金未退的小鳴單車用戶若有疑問，可緻電管理人倪烨中，電話：020-87311008。

此外，公告提示，第一次債權人會議將於2018年7月10日14時30分在廣州市中院第二法庭召開。依法申報債權的債權人為債權人會議的成員，有權參加債權人會議。

由於第一次債權人會議前管理人需要對債權人申報的債權進行審核和統計，申報小程序隻開放到2018年6月27日。超過時限，申請人可通過電子郵箱、郵寄或當面遞交的方式進行債權申報。

來源：經濟觀察網

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