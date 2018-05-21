日本政府擬擴大引進外國勞動力 技能實習生將受益

《日本新華僑報》刊發文章稱，日本政府正在調整在日外國勞動者的相關方針，擴大接納外國勞工人數以改善已在多個行業出現的勞動力短缺問題。

文章摘編如下：

此前，除去高層次人才以及專業技能人才之外，日本政府併未錶現出積極接納外國人的姿態，而在農業、製造業、服務行業的勞動力短缺問題，一向由外國技能實習生以及留學生的課外打工在支撐。

最近，日本政府正在討論調整政策，設置“特定技能”(暫用名)在留資格，允許原本持有最長5年簽證的外國技能實習生在簽證期結束之後，能夠再次申請延長5年在日居留時間。此外，政府還計劃開放政策，使得到行業機構認定“高專業性”的技能實習生能夠轉為普通的工作簽證，在公司就職。

值得註意的是，“特定技能”在留資格隻限於農業、醫療介護、建設、造船等行業。該申請該資格的人群不僅限於技能實習生，隻要參加各行業團體實施的日語能力測試以及專業技能相關考試併且成績合格，就能夠獲得該資格。

根據日本政府的推算，一旦這項政策正式施行，各個領域的外國人勞動力數量將大幅提升。醫療介護領域將每年增加1萬人;2023年時農業領域將從2017年的2.7萬人增加到10.3萬人;建築領域將從2017年的5.5萬人增加到2025年的30萬人;造船領域到2025年前達到2.1萬人。

設定“特定技能”在留資格是日本政府擴大外國勞動力進入日本綜合政策中的一環，今後一系列相關政策還將陸續推出，如大學畢業生的就業領域和簽證手續簡化等。

1位在建築行業工作的華人曹先生對記者說：“日本政府推出政策擴大外國勞動力引進，可以感受到日本社會正在日益意識到外國人的重要性。但作為1位外國勞動者，我認為還有另外2個問題需要外國技能實習生以及日本社會的共同高度關註，外國勞動者的權益需要得到有效保障，日本社會應當對外國勞動者的態度從‘利用’轉變為‘共存’。”

來源：中國新聞網

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