摩根士丹利：中國可能從美國新增600億至900億美元的進口

據新華社消息，中美兩國5月19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發錶聯合。聲明指出，雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。

摩根士丹利認為，對美國政府來說，在削減貿易赤字方面取得了進展，這是特朗普政府長期以來希望實現的目標;對中國來說，避免了出口産品被加徵關稅的問題，併赢得了進一步談判的時間。因此，本次磋商的結果對雙方來說是互惠互利的。

我們長期以來一直認為，中美貿易摩擦會通過協商溝通的方式而逐步緩解。聯合聲明也指出，雙方計劃在未來數月内開展農業和能源商品採購，併繼續就製造業和服務貿易，雙邊投資和知識産權保護進行談判。

中國可能增加哪些美國商品的進口?

我們估計，中國將從美國新增600億至900億美元的進口。短期内，農産品(特别是牛肉)的進口可能會上升，其次是能源，主要是液化天然氣(LNG)，然後是非高科技製成品，比如航空航天，化學品和非電力機械。在以上領域之外，要進一步削減美國貿易逆差，有可能就會面臨一些限製，比如美國對知識産權敏感的高科技産業的保護。

上述600億至900億美元的新增進口何時可能實現?

鑒於美國在上述領域的産能擴張，以及日美貿易摩擦的歷史經驗，我們預計，要實現上述目標可能需要2-3年的過渡期。

這會影響中國的其他貿易夥伴嗎?

中國大幅增加進口美國商品，可能會影響目前在上述領域對華出口的主要國家，併導緻競爭加劇。比如，目前中國市場的進口牛肉主要來自巴西、澳大利亞和烏拉圭，進口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾和阿聯酋，進口製造業産品主要來自亞洲和歐盟的技術型國家，未來這些國家或市場可能會面臨壓力。

本次中美聯合聲明將如何影響中國的經濟和政策導向?

目前的進展符合我們在年中展望中提到的基本情形。我們認為，對中國經濟的影響是可控的，因為中國可能會選擇非破壞性手段，將進口份額逐漸向美國市場轉移。同時，貿易緊張局勢得到緩解，全球增長趨勢仍然向好，這些支撐中國出口的積極因素將在一定程度上抵消中國經常賬戶和外匯儲備受到的負面影響。

中國已經在過去一個月内對政策進行了預調微調，我們預計，中國去槓桿的步伐將隨著信貸增速放緩而放緩，目前信貸增速在年化12%的水平，今年末將降至11%-11.5%的區間，中國宏觀債務比(即債務與GDP的比率)將在2019年年中時穩定下來。

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