黃金不想放美國 土耳其黃金搬家有助里拉升值？

繼委內瑞拉、德國、奧地利、和荷蘭近年來謹慎地將大部分 (如果不是全部) 的實體黃金從紐約聯準會 Fed 銀行或其他西方中央銀行移回後，土耳其媒體《Yeni Safak》報導，1 個月前土耳其也宣布將實體黃金移出紐約 Fed，儲存在 Fed 的黃金將交付給伊斯坦布爾證券交易所。

這不是土耳其第一次要求紐約 Fed 將該國的黃金運回國內：近年來，土耳其從國外遣返了約 220 噸黃金，其中 28.7 噸來自美國。據了解，紐約 Fed 被稱為世界上規模最大、最安全的黃金倉庫，這個金庫位於曼哈頓自由街 33 號水平面下 95 英尺處。

據瑞士《Schweiz am Wochenende》報導，由於「緊張的政治局勢」，土耳其央行從美國撤回了所有黃金儲備，遣返工作已完成。然而，奇怪的是，不是將黃金移至伊斯坦布爾 (土耳其首都)，而約有 19 噸土耳其黃金將儲存在位於瑞士巴塞爾 Basel 的國際清算銀行 BIS 裡。目前尚不清楚為何土耳其會把黃金存放至有「黃金再抵押」歷史的 BIS。

在「再抵押」(rehypothecation) 過程中，原始的商品或資金被 (大部分為銀行) 抵押給不同的債權人，可多次借貸。在抵押鏈中沒違約的情況下，交易會完美進行，有時銀行會給商品擁有者部分優惠做報酬。如抵押鏈中某借款人違約，債權人將試圖收取抵押品，但卻會發此商品的擁有者非借貸人，導致財務糾紛。

根據國際貨幣基金組織 IMF 最新數據顯示，土耳其 5 月份的黃金儲備總量估計為 596 噸，自 4 月以來增加 5 噸，價值略低於 230 億美元，比去年上漲 40%。這使土耳其成為全球排名第 11 位的黃金持有者，在荷蘭之後、在印度、ECB、及台灣前面。台灣黃金儲備量約 424 噸，排名全球第 14 名。

各國實體黃金量 / 圖：relbanks

隨著土耳其貨幣里拉 (TRY) 在過去 1 個月裡一直處於震蕩貶值，土耳其的黃金遣返也在土耳其的雙位數通膨下進行。

土耳其總統埃爾多安 Recep Tayyip Erdogan 對美元採取強硬立場，表示國際貸款應該用黃金來代替。Erdogan 在 4 月份提道，「為什麼我們用美元做所有的貸款？讓我們使用另一種貨幣。我建議貸款應以黃金為基礎」。

換句話說，Erdogan 為土耳其里拉的崩盤的最新藉口是，沒有足夠的實體黃金來支持貨幣。

里拉兌美金日線趨勢圖 / 圖：xe

遣返紐約 Fed 的浪潮從 2012 年開始，當時委內瑞拉宣布收回 160 噸黃金，價值約 90 億美元。德國聯邦銀行也要求退還 300 噸，在聯準會 Fed 表明的 7 年時辰內，德國提前 3 年完成此過程。荷蘭也遣返了 122.5 噸黃金。

根據聯準會最新數據顯示，紐約 Fed 儲存的實體黃金量已經降至有史以來的最低水平，即 5,750 噸。