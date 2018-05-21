北上資金月内日均淨買入近25億元 10隻龍頭股合計淨流入逾122億元

繼5月7日-11日當周滬深股通累計實現超100億元淨買入金額的出色錶現後，上周北上資金再度錶現出充沛的熱情，累計實現淨買入金額161.43億元，錄得2014年11月份以來北上資金單周淨買入金額第四的驚豔成績。

據證券日報統計，5月份以來北上資金累計淨買入金額已達到321.81億元，日均淨買入額為24.75億元，需要註意的是，截至上周五，5月份A股還需9個交易日方將畫上句號，若以每日24.75億元的淨買入額計算，5月份全月北上資金淨買入金額將達到史無前例的544.6億元，遠超2014年11月份北上資金創造的405.54億元淨買入額紀錄。

從淨買入金額來看，月内共有38隻個股實現北上資金淨買入，其中24隻個股淨買入金額超過1億元，貴州茅台(35.75億元)、五糧液(31.65億元)兩隻白酒龍頭股月内累計淨買入額均超過30億元，此外，大族激光(9.97億元)、格力電器(8.07億元)、海康威視(6.98億元)、中國平安(6.69億元)、海螺水泥(6.42億元)、老板電器(5.93億元)、伊利股份(5.72億元)、上汽集團(5.16億元)等8隻個股月内累計淨買入額也均在5億元以上，上述10隻個股合計淨買入金額約122.35億元。

來源：證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)