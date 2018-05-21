分析：恒指預料後市會在31000點至32000點之間上落

中美達成共識，雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。分析料即使貿易戰解決對港股刺激作用亦有限，恒指今日大幅高開的機會較低，本周難有大突破，在32000點關前或有阻力。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場不少分析均已預期中美最終可達成共識，加上今次的聯合聲明還有很多未解決的問題，例如中興通訊(00763-HK)及知識產權等問題，聲明中亦沒提到削減中美貿易逆差的確實金額，他預料貿易戰解決對港股刺激作用有限。

植耀輝續稱，上周騰訊公布季績勝預期，也未能顯著帶動股價表現，反映市場對後市看法較審慎。他又指，今日可能會出現「挾淡友」的舉動，好友可能乘勢將股市挾起幾百至近千點，但由於高位熊證量其實不多，當挾起大市後，指數又會回調，繼續上落市的局面，預料後市會在31000點至32000點之間上落。



他提醒，在港匯持續疲弱下恐加速本港資金流走，後市走勢還要視乎流出本港的資金量，以及A股對今次聯合聲明的反應。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬認為，現時中美貿易摩擦雖緩和，但市場缺乏特別的利好刺激，加上成交疲弱，港股中線仍缺足夠的動能突破。

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