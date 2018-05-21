劉鶴指中美貿易磋商成功關鍵是兩國元首達共識

中美新一輪雙邊貿易磋商結束了，當地時間5月19日，兩國在華盛頓發表了聯合聲明。中美全面經濟對話的中方牽頭人、中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴隨後在接受鳳凰衛視記者采訪，透露了此次磋商的一些細節。他在與美國總統特朗普的會面中不但見到了幾乎全部白宮要員，而且會談也比預定計劃要長很多也更富有實質性。

劉鶴還指出，這次磋商取得積極成果的最重要原因是，兩國元首此前達成的重要共識；根本原因是，兩國人民和全世界的需求。

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習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於當地時間19日上午接受了媒體採訪。圖自中國日報

以下為鳳凰衛視報道：

中國國家主席習近平特使，國務院副總理劉鶴19號結束訪美行程。劉鶴接受鳳凰衛視記者采訪時表示，預計中美間的互訪頻率會不斷上升，交流也會越來越具體。他此訪感受到特朗普希望發展中美關系，解決經貿問題的意願。中方願與美方相向而行，雙方的合作潛力巨大。

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劉鶴：與特朗普會面友好坦誠富有成效

鳳凰記者：劉副總理，謝謝您接受我們的采訪，我的問題是您在中美貿易談判第一天就和特朗普總統見了面，您二位的見面情況如？和我們介紹一下。

劉鶴：第一天來，上午的時候是和姆努欽財長磋商，下午四點鐘和特朗普總統見的面。我感覺這次見面是一次友好的、坦誠的、非常富有成效的會見。我也感謝特朗普總統在百忙之中會見了中國國家元首的特使。

這次見面有兩個細節很有意思：首先，原來通知我的時間是15分鐘，禮節性的見面。後來拓展到45分鐘，雙方進行了實質性的會談，這個是第一個細節。第二個細節，原來說的是讓我本人、特朗普總統、以及財長見面，結果到白宮橢圓形辦公室以後，發現副總統以及很多內閣的成員都在場，白宮的要員也都在場，我感到有點吃驚。

後來仔細一想，這說明了幾件事，第一，表明對中國的尊重，對中國國家主席的尊重，因為我本人是國家主席的特使；第二，也說明美方對發展健康的中美雙邊關系，中美經貿關系高度重視。整個會見的過程是非常友好的，我認為談得很好，為我們下一步改進中美雙邊經貿關系、進一步發展良好的雙邊關系，起到了非常重要的指導作用。

我認為能夠獲得成功，是基於非常理性的分析，基於非常現實的利益。如果說成功的因素，則是雙方都做出了貢獻，最主要的原因是兩國元首有非常明確的指導，雙方在解決這個問題是有強烈的共識，所以我們的工作在兩國元首指導下不斷追進；第二就是兩國人民強烈的要求，而且也是世界強烈的要求。

劉鶴表示，中美合作潛力巨大，雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品領域加強合作，同時，雙方還將繼續加強互相投資和深化知識產權保護領域的合作。

劉鶴：中美經貿關系或將更具體化

鳳凰記者：那您覺得，您和特朗普總統這次見面，不僅是對這次第二輪中美經貿磋商，對未來中美經貿關系會有一個怎樣的指向性作用呢？

劉鶴：現在我可以這麽說，就是當雙邊經貿關系，從某種問題狀態，走向正常狀態。以後一個最突出的特點就是，進一步加強，有來有往，可能相互互訪的頻率會不斷地上升、不斷地增加。而且，我們相互的交流、相互的經貿關系可能會越來越進一步的具體化，給兩國人民帶來實實在在的利益。

劉鶴：中美合作潛力巨大 願相向而行

鳳凰記者：那您這次和特朗普總統會面，您跟他本人交談的時候，對中美關系的預估有一個怎樣的調整呢？

劉鶴：我強烈地感覺到，特朗普總統希望發展良好的中美關系，我也強烈的感覺到，特朗普總統希望解決雙邊經貿問題，使經貿關系成為兩國關系的壓艙石和助推器。而且我們願意相向而行，我們認為合作的潛力巨大。

鳳凰記者：謝謝劉副總理。

另外，劉鶴還表示，此次中美經貿磋商的最大成果是，雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加征關稅。

劉鶴表示，這是一次積極、務實、富有建設性和成果的訪問，雙方就發展積極健康的中美經貿關系達成許多共識。

劉鶴：我認為雙方最大的成果就是，都不願意打貿易戰。都要停止對雙方的產品進行征稅，所以這樣兩個國家感到很滿意。兩國人民感到很滿意。外部的市場感覺很滿意，全世界可能也會為之感到很滿意。

劉鶴指出，這次磋商取得積極成果的最重要原因是，兩國元首此前達成的重要共識，根本原因是，兩國人民和全世界的需求。

劉鶴：我認為能夠獲得成功，是基於非常理性的分析，基於非常現實的利益，如果說成功的因素，在我想起來，這是雙方都作出的貢獻。最主要的原因，是兩國元首有非常明確的指導，雙方在解決這個問題上，有強烈的共識，所以我們工作在兩國元首的指導下不斷地推進。第二就是兩國人民強烈的要求，而且世界強烈的要求。

劉鶴表示，中美合作潛力巨大，雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。同時，雙方還將繼續加強相互投資和深化知識產權保護領域的合作。

劉鶴：最大的潛力是，可以這麽說，就是擴大貿易額，實現貿易的平衡發展，這個是雙方的共同利益。

劉鶴：中國將繼續加快開放步伐

劉鶴也指出，中國不僅將從美國進口，還要從全球擴大進口。劉鶴強調，中國將通過擴大市場，擴大開放，促進國內改革和經濟發展，「以開放，促改革，促發展」。

劉鶴：習主席在博鰲論壇發表了非常重要的講話，對外發出了我們進一步開放的強烈信號，而且指明了四個領域的明確方向，一定下一步會抓緊落實，而且習主席明確的說，能快一點兒就快一點兒，我們現在就是抓緊落實習主席的指示，我們認為中國整個經濟改革開放的速度在全面的加快，整個世界會感到中國發生的變化。

劉鶴：中美階段性共識有必然性

劉鶴表示，此次雙方取得共識有其必然性，但同時也要認識到，冰凍三尺非一日之寒，解決兩國經貿關系多年來的結構性問題需要時間。但他對中美經貿關系健康發展，保持樂觀。

劉鶴：我認為(中美)已經過了相互指責的階段，具有必然性，所以目前取得的階段性成果應該不太意外。但同時我們也應該看到，兩個國家在發展的過程中必然會產生一些新的不同的認識，甚至出現新的曲折，所以大家對這種事也不要感到意外，我們認為都在意料之中，兩國合作發展的大方向是必然的，但兩國在發展的過程中產生一些矛盾，甚至一些不必要的誤解，也是必然的，所以我們的內心感覺非常的冷靜。

來源：鳳凰衛視劉鶴指中美貿易磋商成功關鍵是兩國元首達共識

中美新一輪雙邊貿易磋商結束了，當地時間5月19日，兩國在華盛頓發表了聯合聲明。中美全面經濟對話的中方牽頭人、中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴隨後在接受鳳凰衛視記者采訪，透露了此次磋商的一些細節。他在與美國總統特朗普的會面中不但見到了幾乎全部白宮要員，而且會談也比預定計劃要長很多也更富有實質性。

劉鶴還指出，這次磋商取得積極成果的最重要原因是，兩國元首此前達成的重要共識；根本原因是，兩國人民和全世界的需求。

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習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於當地時間19日上午接受了媒體採訪。圖自中國日報

以下為鳳凰衛視報道：

中國國家主席習近平特使，國務院副總理劉鶴19號結束訪美行程。劉鶴接受鳳凰衛視記者采訪時表示，預計中美間的互訪頻率會不斷上升，交流也會越來越具體。他此訪感受到特朗普希望發展中美關系，解決經貿問題的意願。中方願與美方相向而行，雙方的合作潛力巨大。

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劉鶴：與特朗普會面友好坦誠富有成效

鳳凰記者：劉副總理，謝謝您接受我們的采訪，我的問題是您在中美貿易談判第一天就和特朗普總統見了面，您二位的見面情況如？和我們介紹一下。

劉鶴：第一天來，上午的時候是和姆努欽財長磋商，下午四點鐘和特朗普總統見的面。我感覺這次見面是一次友好的、坦誠的、非常富有成效的會見。我也感謝特朗普總統在百忙之中會見了中國國家元首的特使。

這次見面有兩個細節很有意思：首先，原來通知我的時間是15分鐘，禮節性的見面。後來拓展到45分鐘，雙方進行了實質性的會談，這個是第一個細節。第二個細節，原來說的是讓我本人、特朗普總統、以及財長見面，結果到白宮橢圓形辦公室以後，發現副總統以及很多內閣的成員都在場，白宮的要員也都在場，我感到有點吃驚。

後來仔細一想，這說明了幾件事，第一，表明對中國的尊重，對中國國家主席的尊重，因為我本人是國家主席的特使；第二，也說明美方對發展健康的中美雙邊關系，中美經貿關系高度重視。整個會見的過程是非常友好的，我認為談得很好，為我們下一步改進中美雙邊經貿關系、進一步發展良好的雙邊關系，起到了非常重要的指導作用。

我認為能夠獲得成功，是基於非常理性的分析，基於非常現實的利益。如果說成功的因素，則是雙方都做出了貢獻，最主要的原因是兩國元首有非常明確的指導，雙方在解決這個問題是有強烈的共識，所以我們的工作在兩國元首指導下不斷追進；第二就是兩國人民強烈的要求，而且也是世界強烈的要求。

劉鶴表示，中美合作潛力巨大，雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品領域加強合作，同時，雙方還將繼續加強互相投資和深化知識產權保護領域的合作。

劉鶴：中美經貿關系或將更具體化

鳳凰記者：那您覺得，您和特朗普總統這次見面，不僅是對這次第二輪中美經貿磋商，對未來中美經貿關系會有一個怎樣的指向性作用呢？

劉鶴：現在我可以這麽說，就是當雙邊經貿關系，從某種問題狀態，走向正常狀態。以後一個最突出的特點就是，進一步加強，有來有往，可能相互互訪的頻率會不斷地上升、不斷地增加。而且，我們相互的交流、相互的經貿關系可能會越來越進一步的具體化，給兩國人民帶來實實在在的利益。

劉鶴：中美合作潛力巨大 願相向而行

鳳凰記者：那您這次和特朗普總統會面，您跟他本人交談的時候，對中美關系的預估有一個怎樣的調整呢？

劉鶴：我強烈地感覺到，特朗普總統希望發展良好的中美關系，我也強烈的感覺到，特朗普總統希望解決雙邊經貿問題，使經貿關系成為兩國關系的壓艙石和助推器。而且我們願意相向而行，我們認為合作的潛力巨大。

鳳凰記者：謝謝劉副總理。

另外，劉鶴還表示，此次中美經貿磋商的最大成果是，雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加征關稅。

劉鶴表示，這是一次積極、務實、富有建設性和成果的訪問，雙方就發展積極健康的中美經貿關系達成許多共識。

劉鶴：我認為雙方最大的成果就是，都不願意打貿易戰。都要停止對雙方的產品進行征稅，所以這樣兩個國家感到很滿意。兩國人民感到很滿意。外部的市場感覺很滿意，全世界可能也會為之感到很滿意。

劉鶴指出，這次磋商取得積極成果的最重要原因是，兩國元首此前達成的重要共識，根本原因是，兩國人民和全世界的需求。

劉鶴：我認為能夠獲得成功，是基於非常理性的分析，基於非常現實的利益，如果說成功的因素，在我想起來，這是雙方都作出的貢獻。最主要的原因，是兩國元首有非常明確的指導，雙方在解決這個問題上，有強烈的共識，所以我們工作在兩國元首的指導下不斷地推進。第二就是兩國人民強烈的要求，而且世界強烈的要求。

劉鶴表示，中美合作潛力巨大，雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。同時，雙方還將繼續加強相互投資和深化知識產權保護領域的合作。

劉鶴：最大的潛力是，可以這麽說，就是擴大貿易額，實現貿易的平衡發展，這個是雙方的共同利益。

劉鶴：中國將繼續加快開放步伐

劉鶴也指出，中國不僅將從美國進口，還要從全球擴大進口。劉鶴強調，中國將通過擴大市場，擴大開放，促進國內改革和經濟發展，「以開放，促改革，促發展」。

劉鶴:習主席在博鰲論壇發表了非常重要的講話，對外發出了我們進一步開放的強烈信號，而且指明了四個領域的明確方向，一定下一步會抓緊落實，而且習主席明確的說，能快一點兒就快一點兒，我們現在就是抓緊落實習主席的指示，我們認為中國整個經濟改革開放的速度在全面的加快，整個世界會感到中國發生的變化。

劉鶴：中美階段性共識有必然性

劉鶴表示，此次雙方取得共識有其必然性，但同時也要認識到，冰凍三尺非一日之寒，解決兩國經貿關系多年來的結構性問題需要時間。但他對中美經貿關系健康發展，保持樂觀。

劉鶴：我認為(中美)已經過了相互指責的階段，具有必然性，所以目前取得的階段性成果應該不太意外。但同時我們也應該看到，兩個國家在發展的過程中必然會產生一些新的不同的認識，甚至出現新的曲折，所以大家對這種事也不要感到意外，我們認為都在意料之中，兩國合作發展的大方向是必然的，但兩國在發展的過程中產生一些矛盾，甚至一些不必要的誤解，也是必然的，所以我們的內心感覺非常的冷靜。

來源：鳳凰衛視

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