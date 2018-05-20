中美達共識 採措施降低對華貿易逆差

中美就經貿磋商發表聯合聲明，雙方同意採取有效措施，降低美國對華貿易逆差，包括中方將大量增加購買美國的商品及服務。

美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明。聲明內容如下：

根據習近平主席和特朗普總統的指示，2018年5月17日至18日，由習近平主席特使、國務院副總理劉鶴率領的中方代表團和包括財政部長姆努欽、商務部長羅斯和貿易代表萊特希澤等成員的美方代表團就貿易問題進行了建設性磋商。

雙方同意，將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。

雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

雙方就擴大制造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。

雙方高度重視知識產權保護，同意加強合作。中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。

雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境。

雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解決各自關註的經貿問題。

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