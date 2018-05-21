〈鉅亨主筆室〉下一場「和解」更可振奮多頭？！

壹、前言

(圖一：金正恩與川普是 2018 年 6 月風雲人物，AFP)

中國國務院副總理劉鶴在 2018 年 5 月 20 日，在與美國商務部等貿易官員談判後；宣告中美兩國將不再以高額關稅，做為貿易順逆差爭端解決手段；中國將加強對美國與全球各國採購，劉鶴說中美貿易戰爭結束。股市趨勢變化多端詭譎，而國際政治情勢起伏也不遑相讓。2018 年 4 月 17 日，朝鮮 (北韓尊稱) 領導人金正恩與韓國總統文在寅，在北緯 38 度朝鮮半島停戰線「停戰協定區域」，互相攜手踏入對方領土；演出世紀大和解民族感性秀。南北韓以緯度 38 度線區隔，金正恩與文在寅這一齣大戲，使得大韓民族歡天喜地。文在寅總統站在 38 度線這一邊等候，而金正恩又拉著文在寅的手跨過 38 度線；這如同金正恩自行拆掉朝鮮半島的「柏林圍牆」。之後不到兩個月時間 2018 年 6 月 12 日，川普與金正恩也可能將在新加坡登台演出。雙方已經擬定的確定方案是，美國與北韓雙方同時宣佈「韓戰結束」。金正恩在 2017 年不斷進行飛彈、核子彈、氫彈試射，並且對日本、美國言出恫嚇。這一切在「韓國平倉冬季世界運動會」出現戲劇性轉折，金正恩突然宣佈北韓要參加盛會，並且要與南韓選手攜手進場。運動會結束後雙方官員互動頻繁，最後約定 2018 年 4 月 17 日，雙方領導人在板門店見面。而 6 月 12 日之後這場連續劇將繼續上演，震撼效果必然更刺激。南北韓統一步驟在金正恩手上，北韓可能想要的統一政體是，仿照英國皇室與英國首相與上下議會等。

貳、形勢比人強、和解風潮一發不可收拾？

(圖二：南韓綜合股價指數周 K 線圖，鉅亨網)

未來朝鮮半島和平轉變之後，經濟繼而政治的整合與統一，進行的速度將會變得非常快？當「柏林圍牆」倒塌後東西德，統一自然一舉而就；東德拆了「柏林圍牆」後不到一年，東西德就統一為目前的德國。驗證與檢視過去東德與西德，在「柏林圍牆」倒塌之後過程；將可用於這次朝鮮半島「和平演變」。模擬程序會是，北韓、美國 (即當時參戰聯合國軍隊領導)、中國多在朝鮮半島戰爭後成為非敵對國家。南北韓再由非敵對進入經濟融合；再由經濟區域整合步入政治合體。當時東德批准人民可申請進出「柏林圍牆」後，1989 年東歐各國政治發生一系列變化，波蘭與匈牙利相繼宣佈獨立，或是結束共產黨專政時代。在這種時代潮流氛圍之下，1989 年 11 月 9 日東德政府正式同意，東德人民可隨時申請，自由進出西德與西柏林。次 1990 年 6 月東德決定拆除「柏林圍牆」，1990 年 10 月 3 日兩德政府就宣佈統一。風俗之厚薄奚自乎？當權者之心之所向而已，而且此一引導猶如逢之必偃的草上風。金正恩強勢主動態度，開啟朝鮮半島新局勢；如果金正恩願意的話，在 6 月 12 日之後南北韓 38 度線可能「雙方自動棄守」。

(圖三：中國上證股價指數日 K 線圖，鉅亨網首頁)

這個局勢對中國大陸相當有利，此時中國軍事、政治與經濟實力，與 1950 年時不可同日而語；而就在美國備感威脅，對中國控訴「經濟侵略備忘」之際。韓戰的完全結束提醒美國，覆水難收、重蹈過去難堪歷史宿命。在這場和平演變中，中國居中溝通協調功不可沒。對於南韓而言，朝鮮與中國友好態度這正是韓國所要的經濟發展路徑。對中國而言，和平的朝鮮半島將成為中國「一帶一路」、國際經濟合作的重要一環。美國會暫歇對於中國 301 條款繼續打壓，這由 5 月 13 日媒體放出，要特赦對中國中興電信懲罰，可嗅到雙方在 301 條款的妥協。對美國而言，金正恩真正廢棄核子發展後，麻煩軍事事件轉到專心對付伊朗身上。伊朗沒有遵守協議使得以色列主戰派沸騰，多年來讓以色列感受芒刺在背、最大威脅就是伊朗核武。川普很難在中東問題上得分，但可以在朝鮮半島先馳得點，未嘗不是 2018 年重要成就。對韓國有解除北方威脅與民族融合有利，對川普而言更是黃袍加身，是一件締造歷史美國總統；在面對國內選民，美國歷任總統多有撤軍壓力。

叁、川普可帶領科技 AI 美商攻進東北亞市場！！

(圖四：美國蘋果股價周 K 線圖，鉅亨網)

這個世紀性事件正面發展，非常有利於川普總統連任之路。在 1945 年第二次大戰結束後，美國歷任總統又捲入美蘇冷戰情結，使得歷任總統多為戰爭奔忙。從韓戰打到越戰、以色列與巴基斯坦長年戰爭、伊朗與伊拉克打了八年戰爭、伊拉克海珊總統帶兵殺進與佔領科威特皇宮、第一次波斯灣戰爭、巴爾幹半島獨立運動戰爭、茉莉花革命、敘利亞內戰、第二次波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、反恐怖主義戰爭、IS 戰爭等等等真是罄竹難書；美國有多少位總統不得不發動戰爭，但又有更多位總統必需面對國內反戰浪潮，要求撤軍聲浪響亮到天際？約翰甘迺迪 (1961 年 1 月 20 日到 1963 年 11 月 22 日)，美國面對了最嚴肅的「豬玀灣事件」，蘇聯要在古巴設置飛彈基地。詹森 (1963 年 11 月 20 日到 1969 年 1 月 20 日) 面對最難纏的越戰，當時美國多把共產國家視為蘇聯附庸。1964 年初尼克森上台後，美國本身內部反戰情緒拉到最高峰；接著福特與雷根也一樣。但從卡特開始美國認為承認中國，與中國建立正常的外交關係，可制衡蘇聯的戰略平衡，雷根與布希時代之後的中國進入市場經濟改革。但從柯林頓與小布希的 911 事件後，美國總統又多忙於「反恐怖主義戰爭」，直到歐巴馬美國海豹部隊槍殺賓拉登為止。現在敘利亞內戰未停，以色列對伊朗又相當不放心。因此川普與金正恩的和解，對北韓產業與經濟改革開放很有利，在削除美國的敵意後，北韓可與中國並肩進行經濟改革。以金正恩策略邏輯，北韓必然會在經濟有成之後，再與南韓談論政治體整合；但是回顧兩德統一，這不是必要條件，主要在繫於世界局勢演變。川普可以率領美國企業打入北韓市場，蘋果、特斯拉、谷歌、臉書、亞馬遜，將可以由朝鮮半島再進軍中國東北市場。

（圖五：日經 225 股價指數日 K 線圖，鉅亨網首頁）

在這種變局中感受會最複雜的應該是日本。在南北韓對峙時代有利於日本的情勢多將消失，例如南韓與日本產業競爭關係可能加劇。在 1895 年中日馬關條約中，朝鮮半島在 1898 年被日本併吞；在半世紀期間中日本勢力由此橫跨，朝鮮半島與中國東北。1945 年二次大戰之後，美國與蘇聯迅速動作、最後各搶下南北韓的戰領與主導權。1950 年 6 月 25 日北韓突然對南部用兵，雙方戰火你來我往持續到 1953 年 7 月 27 日，朝鮮人民軍、中國人民志願軍、及以美國為首的聯合國軍隊，在板門店簽下停戰協定；由於李承晚總統的反對，當時南韓並沒有簽署停戰協定。因此 2018 年 6 月 12 日，是只有金正恩與川普？或是再加上中國共產黨總書記習近平？這也是金正恩在今 2018 年，在與文在寅牽手之後，到北京與大連兩次訪問會晤習近平原因。北韓的對外和平協議需要遵重中國態度，畢竟當時是中國建政後首度用兵，協助北韓撐住戰爭的頹勢。但這樣演變對日本是一種失落，日本在 1910 年後控住朝鮮半島，雖然至今百年期間大權旁落；但朝鮮半島兩國對日本的民族情緒，與台灣人民的親日態度天壤之別。

肆、結論：世界局勢歷史轉折點、是正面系統性利多！

朝鮮與韓國南北統一，改變東北亞政治經濟地位，剛開始日本可能會相當孤單。因為「熄火」之後的朝鮮半島，北韓的經濟發展勢必要仰賴中國。這也是為日本首相何安倍晉三，一看 4 月 17 日金文見面成行馬上飛奔美國；日本的政治與外交效率與新加坡相當一向敏銳，在中國美建交前日本就先與台灣中華民國談斷交。在朝鮮半島和平演變下，日本會積極與中共洽商中、日、韓自由貿易協定 FTA；日本是否加入東協加三？這可能要在中美之間謹慎處理。但 FTA 東北亞經濟區塊的形成，長期來看是必然結果。如果金正恩統一朝鮮半島，對中國經濟的正面效益最大。以上這些發展是世界局勢大改變，此項轉變對全球經濟有益，是有利的系統性變數。

(提醒：本文無政治立場，用歷史分析時事；說明與判斷無任何投資立場。金融機構與個人引用本文，需注意著作權規定。)