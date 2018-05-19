僑雄國際(00381-HK)為投資酒業生意解話

僑雄國際(00381-HK)就一項於今年1月16日公布收購安徽省福老酒業發展20%股權的交易的交易過程、估值等發出一份詳細公布，僑雄國際在此項交易中將以每股0.1元發行10.1億股新股，每股發行價0.1港元較1月15日收市價0.052元有溢價約92.31%。陳宗基成為僑雄國際單一大股東，交易完後持已擴大後股本12.45%。

昨晚的公布，指僑雄國際單一大股東，公司仍可維持公眾持股量約84.54%，這意味著對公眾人士的攤薄影響並不重大，及公司將予提呈之任何未來公司行動之投票結果仍將由公眾人士驅動；發行代價股份而非籌借銀行貸款或發行債券撥資收購事項，讓集團財務狀況更佳且可降低集團的資產負債率。

公司已考慮其他集資方法，如銀行貸款或供股及公開發售等其他優先選擇權集資方式。銀行貸款將涉及耗時之磋商。在並無足夠抵押品作抵押之情況下難以獲批准且公司須就貸款支付利息。此外，有關替代方式可能面臨銀行冗長的盡職審查及磋商。供股或公開發售優先選擇權可能要求公司經歷相對較長的過程，以期物色合適的包銷商及協商各方可予接納的條款；擬備必要的合規及法律文件，包括但不限於包銷協議、公佈及章程。再者，考慮到公司的現行股價，供股或公開發售優先選擇權並非適宜及具吸引力的集資方案。由於此等原因加上考慮到銀行借款所需資金的過往經驗，公司認為其他集資方式相較於代價股份而言較不明朗、不切實際且耗時。

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