【運達投顧】從利率、蘋果與韓股看台股下旬發展

◆盤勢分析



台股本週反彈到高點後出現拉回，雖然指數還守在半年線季線之上，但就國際金融的變化與台股本身的結構讓台股後勢仍有隱憂，5 月下旬台股該怎麼走？我們以幾個重要的觀盤指標來做分析：

1. 近期美股漲多後也開始維持區間，影響美股走勢的關鍵與利率變化有關，由於油價昨天衝高到 80.5 美元，也造成美國通膨增溫 10 年期公債殖利率昨天又再創 2011 年以來的新高來到 3.119，可見 6/4 美國不止升息機率百分百甚至今年還會有 4 次升息的機會，造成美元本週飆升到 93.6 再創波段新高，而新台幣匯率本週一原本貶多出現升值但週二起又一路貶值離前低 29.96 只差一點點，市場已經開始預期新台幣將貶破 30 元關卡，造成外資原本週一買超之後在新台幣貶值的壓力下也不得不開始轉為賣方，尤其昨天期貨多單減了 5509 口目前外資期貨倉位為 3.6 萬口，若是新台幣續貶甚至跌破 30 元外資的匯損壓力會更重，因此外資現貨的賣超以及期貨市場的倉位都還會繼續減，以此來看台股在此要出現續強的機率不大，反而要提防接近 6/4 美元又出現攻擊的話，外資期貨倉位破 3 萬口將使台股的壓力還會更重。

2. 蘋果昨天股價 - 0.6% 也使得台積電的 ADR 跌了 2%，以蘋果股價來看上週創新高後本週就一直維持區間，當蘋果走強台積電反彈空間不大主要是蘋果的獲利主要在服務對代工廠並不利，因此若是蘋果股價高檔下跌那麼蘋概股的壓力會更重，就蘋果的技術面來看，這兩週來的區間頸線在 184.75 昨天蘋股收在 187，若頸線失守蘋果做頭拉回那麼台積電就有測前低 220 元的壓力，當台積電不強鴻海也不可能強，蘋概股都偏弱勢時台股指數就會受到壓抑，因為就今天台灣 50 的走勢來看，指數反彈台灣 50 漲不上去且今還回補 5/11 的跳空缺口，指數有破半年線 10785 點的危機，所以下旬起要留意蘋果的 184.75 是否失守，若蘋果下跌影響的是電子股屆時資金會往其他族群且低檔的股票為資金避風港。

就國際股市來看，美股從道瓊到高科技股以及費半指數都是維持區間盤局，亞洲股市因為匯率與美元連動性高，因此亞幣貶值也使得亞洲股市表現不強，上海股市站不上季線，恆生指數反彈後也拉回與台股同樣面臨到季線的支撐，最弱的是南韓股市目前在月線與年線之間走區間，若南韓股市破年線則是頭部確立會有一段不小的補跌空間，可見亞洲股市都會受到拖累，若技術面讓台股跌破半年線支撐年線也會有回測且失守的壓力，因此南韓股市會是壓倒台股與亞洲股市的最後一根稻草，所以要多留意韓股的變化，若韓股破線走弱屆時操作建議資金保留 7-8 成甚至 100%，先規避台股指數有下修的風險。

※運達投顧 蕭春源分析師

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