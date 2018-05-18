【華冠投顧】賴昇楷:「被動元件」的烏龍利空 帶來怎樣的獲利契機???

昇楷 5/11(五) 事先提醒大家，台股多頭將進入「清水休息站」停歇，因為本波從 10500 點急漲已累積不少獲利了結賣壓，再加上市場難免擔心一旦過了 520 就不會有人來撐盤，下車賣壓會接著出籠，所以短線必須見到成交量縮下來，代表賣壓出得差不多了，才是再度往北的前兆。這兩天大盤成交量縮得很快，籌碼沉澱狀況不錯，只是昨天遇上了多頭神主牌「被動元件」族群的烏龍利空，市場信心大受衝擊，因此連兩日都只能守在季線之上震盪，尚未表露上攻意圖。

下週台股將不會再有 520 因素干擾，賣壓可望降得更輕，此外大盤月線也即將往下扣低轉為上揚，多頭當有機會奪回發球權，若見大盤正式攻過目前唯一的均線反壓五日線，即可視為多頭表態，否則仍以整理結構看待，並以 5/11 的向上缺口 10782～10808 當作大盤短線強勢整理的關鍵點。假使下週維持整理結構，需提防類股輪動節奏依然迅速，操作上必須提早切入而且一旦急漲拉開獲利就可善設停利或部分調節點，就像本週事先卡位 (雅典娜)2408 南亞科、(刀龍傳說)5478 智冠的模式一樣，假使出現多頭表態，則可放大部位，操作上也不必頻頻換股，抱緊強勢股就好了。

多頭陣營中最強的主帥「被動元件」昨天受到空襲，三劍客 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂) 跌停鎖死，但昇楷昨日已提醒這三檔個股分盤交易已久，低量上漲或低量下跌所決定的價格其實不具重大意義，短線回到實質成交帶便很容易獲得支撐，今天不僅證實昨天是烏龍利空，國巨、禾伸堂也正是落在分盤交易前 (5/11) 的價位區間震盪且留長下影線，短線已見止穩現象。三劍客初見止穩，適合搶進嗎？暫時不建議，因為一來還在分盤交易，二來震盪幅度過巨，這對大多數人來講並不是良好的操作標的，但是，二線被動元件呢？有哪些個股在昨天兵荒馬亂過程中不太為所動的呢？還真的有，例如 6175 立敦、6449 鈺邦、3113 斐成、6127 九豪、2375 智寶…，這些都是後市值得留意的標的。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。