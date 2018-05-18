【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<操作不要猜，按照紀律而定。>

今天大盤開高震盪走低，終場下跌 2 點，以 10830 點作收，量能為 1258 億元。

重點持股報告。

(8043 蜜望實) 今天早盤 09:03 蜜望實上漲近 6% 時，我們全數獲利出清啦。這一路以來蜜望實已經上漲了 ( 5 3 % )，我們的獲利跟成本早已拉開，所以其實之後的操作也都很簡單了，只是賺多跟賺少的差別而已。我們沒有砍在昨天，而是等今天上漲近 6% 才獲利出清，出也出得還算不錯唷。

(5317 凱美、6449 鈺邦) 續抱。

(00636 國泰中國 A50) 股價蓄勢待發，續抱。

(1710 東聯) 股價整理之後，今天正式發動，股價再創波段新高囉，老師也順勢帶領會員獲利出脫一半持股，持續帶領會員們維持 (買賣賺) 的節奏。

(1326 台化) 股價持續再創波段新高囉，太棒了，會員們的獲利持續拉高，感謝好股的貢獻，老師今天也持續帶會員獲利出脫一半持股囉。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、5317 凱美、6449 鈺邦、00636 國泰中國 A50。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)