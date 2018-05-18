【華冠投顧】油價起、塑化漲，下周台股月線要上揚

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描：

近 5 日新高點：

連續帶量上漲的 1314 中石化

價量突破新高的 2376 技嘉

價漲量增的 2377 微星

帶量創高的 4137 麗豐

漲多警示的 3504 揚明光

近 5 日新低點：

價跌量縮的 2330 台積電

量縮拉回整理的 3406 玉晶光

低檔出現買盤的 2049 上銀

回測月線的 3105 穩懋

反彈結束拉回整理的 2313 華通

周五台股開高之後

就拉回至平盤附近震盪游走

由於 5 日線下彎

加上月線走平

量能縮減

整理盤勢表現仍受壓抑

雖今天的成交量能

來到 1258 億

但是外資呈現小幅度買超，

對於下周的行情而言

仍是比較正面的事情

下周開始

月線扣抵值走入低檔區

若量能升溫

指數將有機會表現。

昨非今是的被動元件

今天新的消息一出

個股出現買盤回籠

不過

被動元件族群目前

多數個股已經出現

KD 死亡交叉

加上部份個股

已經出現

由買方轉為賣方的格局

後續預期整理機率較大

而塑化類股

今天群體表現

反應油價上漲

川普退出伊朗核武協議，

後續也將持續牽動油價走勢。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估