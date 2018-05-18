【華冠投顧】油價起、塑化漲，下周台股月線要上揚

鍾騏遠 分析師
◆ 一分鐘盤勢掃描：
近 5 日新高點：
連續帶量上漲的 1314 中石化
價量突破新高的 2376 技嘉
價漲量增的 2377 微星
帶量創高的 4137 麗豐
漲多警示的 3504 揚明光
近 5 日新低點：
價跌量縮的 2330 台積電
量縮拉回整理的 3406 玉晶光
低檔出現買盤的 2049 上銀
回測月線的 3105 穩懋
反彈結束拉回整理的 2313 華通
周五台股開高之後
就拉回至平盤附近震盪游走
由於 5 日線下彎
加上月線走平
量能縮減
整理盤勢表現仍受壓抑
雖今天的成交量能
來到 1258 億
但是外資呈現小幅度買超，
對於下周的行情而言
仍是比較正面的事情
下周開始
月線扣抵值走入低檔區
若量能升溫
指數將有機會表現。
昨非今是的被動元件
今天新的消息一出
個股出現買盤回籠
不過
被動元件族群目前
多數個股已經出現
KD 死亡交叉
加上部份個股
已經出現
由買方轉為賣方的格局
後續預期整理機率較大
而塑化類股
今天群體表現
反應油價上漲
川普退出伊朗核武協議，
後續也將持續牽動油價走勢。
華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估