【日盛投顧】盤後分析－回測季線支撐



1. 周二因 10 年期債券殖利率衝高，抵銷個股財報與經濟數據利多，美股四大指數小幅下跌，跌幅介於 0.09%~0.38%。晨間亞洲股市呈現小幅上漲，台股早盤以小高盤開出，但因盤面無強勢主流股領漲，盤中指數翻黑回測季線支撐。最終指數微跌 2.97 點，收在 10,830.84 點，跌幅 0.03%，成交量縮至 1,267.12 億元；OTC 指數上漲 0.1%，收在 152.03 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近台股橫盤震盪，但月均線準備開始扣抵低值即將翻揚，後續有望為多頭帶來支撐。

(2) 量能：周五指數量縮收上影線黑 K，回測季線支撐，短線仍為整理格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔滑落，MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 0.48 億元；外資 + 7.81 億元、投信 - 7.66 億元、自營 - 0.64 億元。

◆被動元件、二線塑化表現亮眼

1. 電子類股

(1) 蘋概股：3008 大立光市場傳出貨給三星，股價重回 4000 元之上；6153 嘉聯益周五延續緩漲走勢。

(2)被動元件：因先前市場傳出台系廠商與日商村田製造所 (Murata) 簽訂長約，多數個股周四急殺跌停，但在村田出面否認，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2478 大毅、2456 奇力新，周五股價止跌回升。

(3) 顯卡：2377 微星首季財報亮眼，早盤快速攀高，股價創 16 年新高，帶動顯卡相關的 2376 技嘉、6150 撼訊，盤中股價攀高。

2. 非電子類股

(1) 二線塑化：國際油價持續走高，加上部分廠商進行歲修，二線塑化廠獲利看俏，1305 華夏、1310 台苯、1312 國喬、1309 台達化股價周五走勢強勁。

(2) 化纖：油價帶動化纖上中游原料聚酯、加工絲、尼龍產品報價，1314 中石化、1718 中纖爆量上攻，1455 集盛、1444 力麗、1447 力鵬股價轉強。

(3) 銅鎳：近期國際銅、鎳價維持高檔，1605 華新股價逆勢走長、2031 新光鋼尾盤拉高。

