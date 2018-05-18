全新LD DFB通過認證 今年營運看增 惟5月營收估較淡

全新 (2455) 受惠中國電信商陸續開標，首季營收、獲利同增，EPS 達 0.61 元。雖然中興事件致客戶觀望，5 月營收料將下滑，惟美國總統川普日前已釋出善意，後續有望逐步好轉，且發射端 LD DFB 已通過一個大陸廠商的認證，對業績將加分，VCSEL 用於智慧型手機也拚下半年通過認證，今年營運不看淡。美國商務部 4 月 16 日以中興違反和解協議為由，禁止中興通訊七年內與美國企業有任何包括零件、商品、軟體和技術等業務往來，導致整個供應鏈的短期心態趨向保守，受此影響，預估全新 5 月營收將下滑。



不過，川普日前透過推文表示，已經指示商務部幫助中興「回到正軌」，可以說警報已經解除，預估訂單將回升，全新今年在中國家用到戶訂單回升，帶動 PD 出貨下，業績將維持向上趨勢。



此外，外界關注的新產品開發進度，也傳出好消息，全新的發射端 LD DFB 近日已通過一個大陸廠商的認證，將在第二季出貨到中國市場。目前全新主要產品為接收端 PD，隨發射端認證通過出貨，可一次提供客戶更多產品，為營運帶來新動能。



而 5G 更是下一波新引擎，基礎建設部分會帶動基地台及微型基站需求，手機的 PA 需求也會增加，且高頻段的材料用量更多，市場預估，5G 手機材料的耗量比 4G 多 20%，目前全新已經和客戶洽談開發中。