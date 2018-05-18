友邦(01299-HK)2019年100周年慶典 考慮派紅股慶祝

友邦保險(AIA)(01299-HK)將於2019年迎來成立100周年慶典，集團主席謝仕榮於5月18日出席股東周年大會上表示，董事局及管理層正籌備各項慶祝活動。被問及屆時會否向股東發行紅股慶祝，他回應董事會將考慮這建議，希望有好消息。有股東則更加期望，友邦的股價能上升至100港元。

中國正進一步開放金融市場，友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝(Ng Keng Hooi)表示，現時友邦已在中國全資擁有企業經營業務，惟局限於5個地域，包括廣東、江蘇、北京、上海、深圳。三年後有關限制將會取消，屆時友邦將可拓展至其他地域，促進業務增長。目前包括中國在內的亞洲市場，中產人口高達13億人，未來10年更會增長一倍，市場潛力龐大。

友邦近日宣佈與騰訊旗下微醫(we doctor)合作，他表示藉此可為友邦內地客戶，提供更多醫療健康服務，友邦亦將成為微醫首選的人壽及醫療保險方案供應商。

他又介紹，友邦於內地壽險市場，採取不同的策略，只聘用全職銷售代理人員，不會聘用兼聘，確保聘用的人員都是較高質素。事實上，友邦於中國的銷售隊伍生產能力，相當於同業的三倍！不單是中國市場，整個集團也擁有龐大的優秀銷售隊伍，代表全球壽險行業最優秀銷售代理的百萬圓桌會，友邦旗下銷售人員能夠加入該會的成員數目，便相當於美國的入會人數總和！

集團在電子商務拓展情況，黃經輝表示人壽保險業務較少通過網上購買，客戶更多需要到面對面的服務，並配上游說工作促成；但集團也會留意這方面的發展。

有小股查問友邦會否遷冊至其他地方。謝仕榮肯定地回答不會，因為友邦業務以泛亞為主，沒有擴展至其他地區；而自1931年以來，友邦一直以來均以香港為公司總部。

文：周燕芬



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