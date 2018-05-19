〈觀察〉純網銀執照爭奪戰 公股銀兩擔憂 組國家隊恐有難度

金管會將開放兩張純網銀執照，目前傳出繼 LINE 和日本樂天等 2 大外商有意願之外，中華電 (2412-TW) 也有意聯手臺銀、兆豐銀等公股銀，爭奪純網銀執照。不過，公股銀普遍擔憂的是，洗錢防制趨嚴，純網銀資訊安全要求高，加上純網銀利差收益有限，對於加入「國家隊」搶純網銀執照，恐怕仍有難度。

所謂純網路銀行，指的是只有總行是實體，沒有分行、營業櫃檯、營業人員以及自動櫃員機 (ATM) 等，包括開戶、存款、轉帳交易、信用貸款等業務，均透過網路或應用程式 (Apps) 提供服務，由於沒有實體分行可省下成本，通常需要提供客戶比較好的存款或放款利率條件。

金管會在鼓勵金融創新及深化金融普及等考量下，宣布將開放設立純網銀，其中開放家數以 2 家為限，設立條件要求資本額與一般商業銀行相同為 100 億元，發起人中至少要有一家銀行或金控，且其持股比率應達 50% 以上，而除了必須設總行或客服中心之外，不得設立實體分行。

市場傳出 LINE 和日本樂天兩大外商均有意願來台設立純網銀，而近期也傳出中華電有意攜臺銀和兆豐銀組「國家隊」爭取純網銀執照，形成純網銀 3 搶 2 的局面。不過，被點名的臺銀高層低調指出，金管會相關配套法規尚未出爐，目前仍持觀望態度，意味著參一腳的興趣並不大。

兆豐銀高層則表示，目前中華電信接觸的消息尚未傳到高層，應該只是初步的接觸，對於發展純網銀，兆豐銀是持開放態度，對於數位金融的趨勢，都會積極因應，若有業者意洽，銀行是不會抗拒的。

不過，面對純網銀的設立，有市場人士認為，金融業資安、個資保護等高成本建置都無法迴避，資安問題層出不窮，且台灣金融業服務便利，自動櫃員機 (ATM) 提款或存款等都非常容易，若純網銀不能撇除民眾對於資安的疑慮，對於業務的拓展可能會遭到限制，營業和獲利表現也有限。

觀察公股銀行對於純網銀設立，普遍有兩個擔憂包括第一、純網銀雖然不用設立實體分行營運成本相對低，但目前洗錢防制趨嚴，網路容易有資安問題，主管機關嚴格把關之外，銀行也需要盡職調查，有公股銀表示，還是要先觀望主管機關是否進一步制定相關配套措施。

第二、營運成本降低，勢必要有好的利率才能吸引客戶，金融業競爭激烈，純網銀利差收益有效，效益並不高。

純網銀議題近期在市場上備受討論，面對 LINE、樂天兩大外商，以及中華電信有意組國家隊，形成 3 搶 2 的純網銀爭奪戰，國泰金總經理李長庚接受媒體採訪時表示，開放的 2 張純網銀執照，1 張應給國家隊。

不過，即便純網銀執照真的有意給國家隊，公股銀行願不願意支持，並承擔獲利和營運上的風險，恐怕還有待觀察。