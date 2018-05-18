富鼎透露接單強勁 法人圈估Q2業績有望挑戰新高

金氧半場效電晶體 (MOSFET) 業者富鼎 (8261) 透露第二季接單依舊強勁，供給吃緊壓力仍存在，富鼎總經理吳宗憲更透露，有信心第二季表現會優於今年首季與去年同期，至於市場關注的 IGBT，富鼎早已量產出貨；法人圈則估算，富鼎第二季表現有望挑戰單季新高。近日市場傳出 MOSFET 供給已不像先前吃緊，甚至有鬆動跡象，富鼎回應，短期來看，第二季是淡季，但接單仍十分強勁，還是持續有供給吃緊的壓力，至於今年全年，目前還是覺得產業很不錯，尤其是晶圓代工廠端，產能供應仍舊十分嚴峻。



針對是否有足夠代工產能一事，富鼎透露有和代工廠簽訂長約，所以供給上雖然緊張，但應該尚可。至於報價部分，富鼎董事長鄧富吉提到，去年至今有溫和上漲，至於後續是否再度調漲報價，吳宗憲表示，只要國際 IDM 廠調，富鼎就會跟進。



因為市場需求仍強勁、MOSFET 供給還是吃緊，為此，富鼎對第二季營運展望樂觀，預估優於首季與去年同期；富鼎 4 月營收 2.27 億元，法人圈則估算，富鼎 5 月和 6 月仍可維持此高檔水準，單季營收甚至有望挑戰歷史新高，若加上先前的匯損回沖，第二季獲利更將大幅彈升。



此外富鼎去年全年每股獲利 0.48 元，主要是因為匯兌侵蝕獲利，若無匯率干擾，富鼎去年每股獲利有機會達到 0.8 元，也因此，法人圈預期，富鼎今年獲利有望達到此水準，甚至超過，較去年明顯大成長。而富鼎官方則對法人圈臆測數字不予回應，僅透露，今年應該不錯。



再就市場關注的 IGBT 方面，富鼎透露已經早有產出，目前主要供應數位相機用閃光燈，佔單月營收約 1% 多，目前正朝工業與市場開發，若後續導入量產，將讓富鼎營收與獲利的成長，再添新動能。

