〈MSCI調整〉三個原因 上緯投控獲選納入小型指數成分股

MSCI 明晟今 (15) 日公布最新半年度調整，上緯投控 (3708-TW) 納入全球小型指數成分股，業界人士認為，包括市值攀高、流動性增加以及看好台灣離岸風電前景，都可能是上緯入選的原因。

上緯在離岸風電遴選第一階段公布前，股價漲勢兇猛，最高一度飆至 180 元，帶動市值一度攀高達 174 億元，加上股價衝高也帶動交易頻率與金額提升，流動性因此增加，均可能為其入選 MSCI 小型指數成分股的原因之一。

從基本面來看，上緯旗下擁有新材料、新能源開發及電業 3 種事業體，目前營收約 9 成來自兩大主力產品風電葉片材料與環保耐蝕材料，離岸風電風場開發的具體收益，至少得到 2020 年後才可望貢獻。

雖然上緯目前僅取得「2020 年完工併聯」遴選配額，但仍可力拚 6 月競價階段，且其為唯一具備示範風機實績的台廠開發商，或許看好台灣離岸風電產業發展前景，也是上緯得以納入成分股的原因。

上緯今日在納入 MSCI 全球小型指數成分股利多帶動下，開盤直奔漲停價 108.5 元，一掃先前疲弱走勢並站回五日線。

上緯首季合併營收 11.49 億元，季減 20.32%，年增 22.63%，毛利率 12.61%，季減 3.86 個百分點，年減 5.95 個百分點，營益率 - 3.44%，季減 10.97 個百分點，年減 2.55 個百分點；稅後虧損 4207.6 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.47 元。