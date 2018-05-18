代工業務大進補 信昌化自結4月獲利1.32億元 超越首季 EPS 0.45元

替國內、外廠商分別代工環己酮、酚丙酮兩項產品，代工費入帳，信昌化 (4725)4 月獲利呈現跳躍性成長，單月獲利高達 1.32 億元，年增率 132%，每股稅後盈餘 0.45 元，超越首季的稅後盈餘 7700 萬元，代工業務屬於短期接單，日前信昌化在法說中表示，有機會就會承接代工業務，因應 PC(聚碳酸酯) 產能開出，重啟丙二酚工廠生產線，增加產量。信昌化 4 月營收跳增至 15.7 億元，月增率 18.27%、年增率 46.34%，創下 2014 年 10 月以來新高，主要代工業務挹注，此次信昌化分別替設備出現狀況國內、海外各別一公司代工，一家由對方提供酚製成環己酮，另一家係為客戶提供異丙酮精煉後，製成酚丙酮，日前信昌化表示，會視市場狀況，發展代工業務。



信昌化 4 月代工費用入帳，單月獲利跳增至 1.32 億元，超越首季稅後盈餘 7700 萬元，若以 4 月與第一季獲利加計起來，前 4 月獲利約 2.09 億元，每股稅後盈餘約 0.72 元左右。



今年苯酚產品線供需比往年改善，中國針對美歐、日、韓酚的進口展開反傾銷調查，有助於酚價格支撐，尤其油價處在漲升格局中，信昌化全年有機會轉盈，擺脫連續六年虧損的命運。