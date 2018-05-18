

◆盤勢分析

1. 美國股市周四反復拉鋸，終場下跌作收。美國公債走低，美元走強，最新公佈的經濟數據表現強勁，美國總統川普表示，對中美貿易談判能否成功深表懷疑，美股四大指數下跌 0.09%~0.38%，因跌幅不大，仍在年線之上，中長期趨勢偏多。

2. 台股周四因亞股盤中走弱，使得尾盤權值股賣壓增，終場指數下跌 63.76 點，跌幅 0.59%，收在 10833.81 點，成交金額為 1326.97 億元，至於 OTC 則下跌 0.48%。

3. 台股集中市場目前仍受限１月高點 11270 點與 3/22 高點 11120 點所連接的下降趨勢線，週四盤中最高點來到 10938 點，剛好就是因遇此下降趨勢線，因此再拉回做整理，短線因遇較大壓力區，故將進行類股換手整理，再加上主流股被動元件賣壓大，也讓類股輪動大，而目前此下降趨勢線位置約在 10950~11000 間，因此仍得再觀察何時能突破，短線支撐在季線 10800 點附近，壓力在 11000 點整數關卡，短線 9 日 KD 來到 77.49 與 77.63 附近，暫時出現向下交叉，由於是尾盤急跌，因此週五指數勢必要上漲才能化解 KD 下彎的壓力，因本波指數跌深反彈後上漲空間相對已被壓縮，未來仍是個股表現為主，極短線指數將在預估約在 10750~10950 點間。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 42.4 億元；外資 - 31.98 億元、投信 - 2.07 億元、自營商 - 8.35 億元。

5. 電子類股:

(1) 遊戲族群: 暑假即將到來，部分遊戲業者買盤湧進，包括 3293 鈊象、6180 橘子、3546 宇峻與 5478 智冠等股大漲，因族群剛上漲，未來仍可再留意追蹤。

(2) 顯卡族群: 因業績亮麗，因此買盤再推升動能，包括 2376 技嘉與 2377 微星等股走強，因漸進入旺季，後續仍可留意法人動向。

(3) 光學元件: 因 3504 揚明光 Q1 轉虧為盈激勵下，族群買盤回流，也帶動了 4976 佳凌、3362 先進光與 3019 亞光等股走勢，由於部分個股本益比不低，因此仍得留意後續買盤可否延續。

(4) 觸控面板族群: 因 6456GIS-KY 獲大摩欽點，而出現攻勢，也帶動了 3673TPK-KY 買盤，因蘋概族群買盤不一，因此後續仍得留意法人動向。

(5) 有媒體昨（17）日報導日商村田製作所（Murata）與台灣代工廠和碩、英業達簽定積層陶瓷電容（MLCC）供貨長約，並指出 MLCC 漲勢恐受挫，導致國巨等多檔 MLCC 概念股亮燈跌停。但罕見的是，村田在昨日中午過後對所有客戶發出電子郵件，並在官網措辭嚴厲地指出「報導內容完全與事實不符」，國巨尾盤才敲開跌停，今留意觀察此族群走向。

6. 非電子類股:

(1) 塑化族群: 因油價高漲，加上族群有不少個股有高股息殖利率，因此買盤湧進，包括 1326 台化、1312 國喬、1314 中石化、1309 台達化與 1313 聯成等股相對大盤強勢，未來仍可持續追蹤。

(2) 紡織族群: 因部分業者營運加溫，買盤挹注，包括 1476 儒鴻、1477 聚陽與 4426 利勤等股出現大漲，由於買盤尚未明確，因此可再觀察後續買盤變化。

(3) 高股息殖利率: 因指數處在高檔，加上將進入除權息旺季，買盤有轉向於此，包括 2535 達欣工、2204 中華與 1704 榮化等股走勢也都較大盤強，雖然每日漲幅波動不大，但卻持續見買盤進駐，因此可持續留意追蹤。

(4) 在美國恢復對伊朗制裁的效應持續擴大，加上經濟合作暨開發組織（OECD）石油庫存降至 3 年來最低，布蘭特期油漲破 80 美元。台塑三寶包括台塑、南亞及台化股價創 7 年新高價位，石化上游概念股包括化纖、油品及塑膠加工可望受惠。

(5) 威致（2028）成功再造，連續二季每股淨值回升到 5 元以上，今（18）日脫離全額交割股，恢復普通交易，為上市鋼廠反敗為勝新例。

