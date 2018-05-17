【華冠投顧】賴昇楷:「被動元件」遭空襲，多頭玩完了嗎?

今天多頭神主牌「被動元件」族群遇利空襲擊，三劍客 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂) 全數跌停鎖死，連帶拖累漲價族群 (矽晶圓… 等) 湧出獲利了結賣壓，多頭軍心動搖帶動大盤跌破五日線，被動元件族群玩完了嗎？多頭變心了嗎？

昇楷的看法很明確「兩者機會都不大」。就被動元件而言，今天三劍客跌停鎖死張數通通低於成交張數，更何況 2327 國巨尾盤已敲開跌停，這種程度的賣壓大概一兩天就消化掉了，再者，由於他們先前的漲幅太過驚人，已被分盤交易好一段時間了，近期的連日上漲都是低量上漲，相對的今天跌停同樣是低量跌停，可是低量所決定的價格其實不具重大意義，短線藉由利空修正過大的正乖離，回到實質成交帶便很容易獲得支撐，所以這個利空反應不會太久。接著看大盤，今日殺手級的利空看來可怕，但大盤下跌過程卻見成交量愈來愈縮 (收盤僅 1330 億)，也就是說，利空帶出的賣壓再加上 520 前的獲利了結賣壓也不過爾爾，另觀察四大期指除了電子期之外，其餘價差通通好轉，當中尤以摩台期為最，此外，大盤下檔相當接近上揚的季線、半年線及 5/11(五) 向上缺口，具備多重支撐，下周月線扣低上揚又會多一道防線，甚至週 KD 指標亦可望出現黃金交叉，多頭要維持在「清水休息站」或「往北行」並不難，後市依然不看淡。

台股北上進到「清水休息站」，多頭沒變心，此時往往大盤休息、個股活躍，先前提醒的「接棒族群」陸續壓不住，5/7 介紹 DRAM 族群 (雅典娜)2408 南亞科，昨日大漲突破整理區，今天再創新高 107.5 後拉回，不過外資先前沿路大買、美國記憶體大廠美光近日連續大漲，行情不會這樣就結束，在獲利已大幅拉開的之下，設定停利點即可。週二(5/15) 請大家上官網觀看盤後影音介紹的蠢蠢欲動太極強股 (刀龍傳說)，他就是遊戲股 5478 智冠，今天同樣射出一根穿雲箭，攻上漲停來相見，整個族群(6180 橘子、6111 大宇資、3083 網龍…) 接棒演出。

接著還有甚麼族群可望輪動表現呢? 週三盤後影音介紹《金光閃閃》，今天所屬族群就有暖身動作，一副快壓不住的樣子，歡迎填表單跟上布局腳步。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。