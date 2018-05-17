499帶動行動影音 台灣大myVideo月租新用戶周增138%

電信三雄的 499 元吃到飽方案吸引全台民眾搶辦，除了鞏固用戶數及市占率之外，台灣大 (3045-TW) 今 (17) 日指出，在 4G 吃到飽風潮下，將行動影音需求推上高峰，旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo 月租新用戶數周成長 138%。

電信三雄甫落幕的 499 吃到飽促案， NCC 初步了解光是中華電 (2412-TW) 申辦量逾百萬，吃到飽成為全民運動，將行動影音需求推上高峰；myVideo 觀察，在 499 資費方案申辦期間，myVideo APP 下載數較前一周增加 4 成、影片觀看次數提升 1 倍，同時帶動豪華月租新用戶數成長高達 138%。

台灣大表示，myVideo 為目前台灣本土付費用戶最多、國內 OTT 行動影音服務首選平台，除提供優質影音內容，也積極進行跨界合作，近期與誠品生活、三創生活園區分別合作相關活動。

台灣大指出，5 月初則是首度在台北市、新北市的各大捷運轉運站及熱門站點共 29 站，及雙北地區怡客咖啡、漢堡王、美麗華、京華城、誠品等，透過無線上網熱點免費招待會員看好片。

台灣大指出，myVideo 與台北電影節首度合作，將在 6 月 8 日台北電影節 20 週年特展戶外放映現場提供驚喜小禮，更在 myVideo 推出《台北電影節 20 週年》線上影展專區。