【港股解碼】迷惘50一周年： 被David Webb點名的那些股現在過得怎麼樣

去年5月，香港知名財經評論員“股壇長毛”David Webb發表了《“謎之網路”("Enigma Network")：50只不能買的港股》，直接成為引發2017年6月下旬細價股股災的導火線。而謎網50中部份股份的管理層，更受到證監會及廉政公署的“高度關注”，反映出該報告的威力如何驚人。時隔一年過去，這50只股的情況如何了呢?

在一年前被David Webb點名的股份中，大部分的年度業績已出來了，它們過得苟延殘喘還是順風順水，下麵數據會告訴你答案。

“迷惘50”2017年度業績

虧損企業：

溢利企業：

遭港交所勒令停牌

2017年“迷惘50”股 大部分虧損中

從已公佈2017年度業績的32只“迷惘50”股來看，實現溢利的有7只股，其中成安控股純利同比大增逾6倍，K W NELSON GP也大增4.6倍，泰加保險及久融控股由虧轉盈。相反，錄得虧損股份高達25只，其中12只虧損在持續擴大，擴大的幅度介乎約11%至15倍多，其中財訊傳媒同比多虧15.6倍至2.51億港元。

總的來說，在這些已公佈業績的“迷惘50股”中，有78%的股份錄得虧損，在這些虧損的細價股中，近半正在惡化中。David Webb果然是個神算手，一年前便把這些“有膩”的股份揪出來。

控股權易手

此外，值得留意的是，50只股裏的銳康藥業及君陽金融的控股權已經易手。去年6月份，銳康藥業51.5%的股權就已被華仁醫療(00648-HK)溢價約4.08%售予劉小林持有的Genius Lead,作價2.07億元,現在仍維持經營此前業務。至於君陽金融，曾傳出被惡意收購，2017年11月底，中國集成控股(01027-HK)控股股東Jicheng Investment擬提出自願證券交換部分要約及購股權要約，收購君陽金融15.93億股股份，以及註銷最多1.16億份購股權。但君陽金融於隨後指,此舉乃敵意收購，而截止目前，部分收購要約申請尚未獲得港證監同意。

遭港交所勒令停牌

而“迷惘50”榜單上的新銳醫藥(06108-HK)、中國華仁醫療(00648-HK)曾被指披露公告作假，被港交所勒令停牌，目前仍未複牌。新銳醫藥自2017年10月6日起停牌，證監會認為新銳醫藥收購Saike International Medical Group Limited之50%權益之公告，以及收購恒雅國際有限公司(現稱Win Health International Company Limited)之15%權益之公告可能包含重大失實、不完整或具誤導性資料。而中國華仁醫療亦是因2016年6月23日的須予披露公告，載有重大失實、不完整或具誤導性資料，於11月27日上午9時正起暫停買賣。據財華社了解到，中國華仁醫療2016年6月23日的唯一須予披露公告是公佈斥資7915萬港元，收購新銳醫藥9.9%股權。看來，中國華仁醫療及新銳醫藥被停牌是因為同一件事。此外被勒令停牌的還有第一信用FIRST CREDIT(08215-HK)、康健國際醫療(03886-HK)等。近期，第一信用還因為欠債未還被康健國際醫療附屬邦利財務發出傳訊令狀。

而說到這個康健國際醫療也是有點慘，先是遭香港證監會勒令停牌，後又被剔出滬港通下港股通名單，第一信用債務又沒追討回來，創辦人曹貴子又遭康宏環球(01019-HK)索賠7.15億元，資產被凍結。

還有一只股亦值得留意，康宏環球2017年度全年業績未發佈，但虧損預增8倍，並持續停牌，康宏環球近期接獲多個訴訟被指侵犯多個註冊商標。

禍兮福所倚福兮禍所伏，“謎網50”股上市的目的是什麼，它們心裏自然有個數。與其說David Webb是神算手，一年前便料事如神，不如說它只是在給投資者一個溫馨提醒，這樣想就中肯很多了。

■ 作者｜張雨娜、陸小梅

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