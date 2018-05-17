【華冠投顧】被動元件休息 誰來當主流-藍慶賜分析師

觀察大盤 30 分鐘 K 線，空方利用最後一盤的交易，大單摜破多方的第一道支撐，以最低價收盤。短線支撐則移到第一個向上跳空缺口 10782-10808 的位置。短線的回檔仍然沒有破壞這波上漲的趨勢，在多方結構沒被破壞前，能止跌反轉還是有突破前高的機會。

媒體指出英業達總經理巫永財與和碩執行長廖賜政親自出馬至日本洽談，終於使得村田點頭答應全力支援台系組裝廠。村田製作所的策略轉彎被動元件缺貨獲得緩解，消息一出 (2327) 國巨、(2492)華新科、(3026)禾伸堂等多檔被動元件股全面重挫股價殺到跌停板。被動元件族群休息了，誰來接棒當主流呢？

昨天已有資金流入記憶體族群，造成 (2344) 華邦電、(2408)南亞科等記憶體族群全面大漲。今天又有資金流向電競遊戲族群，也讓 (6180) 橘子、(3083)網龍、(6111)大宇資等電競遊戲族群全面大漲。在看昨天大漲的記憶體股今天則震盪回檔，那麼今天大漲的電競遊戲股明天走勢又會如何呢？類股輪動快速，如何抓住下一波的主流，還是要從產業方向著手。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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