【華冠投顧】武傑電台:台股修正!遊戲股動起來!



◆回測季線

台北股市早盤小漲 + 14 點開出，雖然在美股的帶動下，一度衝高上漲 + 41 點；但是在動被元件主流開始退位下，指數震盪走低，收盤下跌 - 63 點作收，收在 10833 點，成交量 1326 億。

指數今天開高走低，相信有看昨天分析稿的投資朋友，並沒有太大的意外。早盤在家族會員訊息中… 武傑也再一次強調：『關前整理 3-5 個交易日，520 前多頭的功課在沉澱籌碼；今天預計中場過還會再殺盤，收盤小黑作收。』特別在昨天散戶籌碼面出現『資增券減』的情況下，對黑手而言… 今天順勢下壓，也是必要的手段。因此今天指數下跌 - 63 點不用悲望，而是鎖定下一階段的主流股；明天『回測季線』後，短線回測就滿足了。投資朋友把握拉回佈局好機會囉!!

今日台股開盤上漲 14 點開出，最終收盤收跌 63 點，收在 10833 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 橘子 (6180): 旗下數位娛樂平台樂點(GASH) 營收採淨額認列，集團 4 月合併營收為 13.1 億元，月減 4.23%，年增 130%。累計前 4 月合併營收達 61.54 億元，較去年同期增加 120%。

操作建議：四月天堂 M 攻城戰已經開打，有利於五月營運回升。短線支撐：68 塊。

2. 大宇資 (6111): 107 年第一季經會計師核閱後財報，累計營收 2 億 5425 萬 2000 元，營業毛利 2 億 3502 萬 6000 元，毛利率 92.44%，營業淨利 8138 萬元，營益率 32.01%，稅前盈餘 8018 萬 3000 元，本期淨利 6523 萬 2000 元，合併稅後盈餘 6766 萬 2000 元，年增率 102.67%，EPS1.42 元。

操作建議： 近期特定買盤鎖定，預期壓寶暑假遊戲展利多。短線支撐：98 塊。

3. 技嘉 (2376): 107 年第一季經會計師核閱後財報，累計營收 201 億 7663 萬 7000 元，營業毛利 42 億 2262 萬 1000 元，毛利率 20.93%，營業淨利 18 億 4893 萬元，營益率 9.16%，稅前盈餘 19 億 4537 萬 1000 元，本期淨利 16 億 0087 萬 9000 元，合併稅後盈餘 16 億 1429 萬 1000 元，年增率 502.72%，EPS2.54 元。

操作建議： 遊戲電競有接棒市場人氣主流機會。短線支撐：75 塊。

4. 國巨 (2327): 村田傳出，將供應和碩及英業達 0201 規格 MLCC，以緩解 0402 規格 MLCC 缺貨的狀況，而且每個月供貨量達 10 億顆，讓和碩及英業達的筆電能繼續順利出貨，引發被動元件報價漲勢恐受挫。

操作建議： 缺貨效應已經告一段落，籌碼軋空也結束了；維持先前的建議… 逢高減碼。短線支撐：820 塊。

5. 泰博 (4736): 首季每股淨利 1.87 元，優於市場預期，4 月營收 3.05 億元，年增逾 2 成，法人預期在歐洲貴金屬客戶正式出貨，既有碳電極訂單持續成長，第 2 季營收將突破 10 億元，EPS 上看 2.3 元，全年有機會賺進一個股本下。

操作建議： 短線追價力道轉弱，整理時間恐拉長。短線支撐：150 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有: 3504 揚明光、6180 橘子、8131 福懋科、4946 辣椒、3083 網龍、6111 大宇資、2388 威盛… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

弱勢股方面:

8043 蜜望實、4806 昇華、2601 益航、3537 堡達、8436 大江、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

