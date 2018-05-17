U盤沽盤殺到 恒指倒跌168點 失守31000關

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在「股王」騰訊(00700-HK)高開下，恒指裂口高開306點，其後在4大內銀股與友邦(01299-HK)走軟下而轉升為跌，恒指於10時曾跌78點，之後好淡爭持，臨近收市指數跌約100點，但值得留意的是於收市競價(即俗稱U盤)時段，跌勢急，恒指失守31000點，收報30942點，跌169點，跌0.54%，成交1113億元。國指收報12278點，跌162點，跌1.3%。 騰訊(00700-HK)首季績優，手機遊戲《王者榮耀》為騰訊重拾王者本色，上季手遊收入的按季增速創自2015年第4季以來最快，集團純利232.9億元人民幣，按年升近61%兼勝預期。騰訊今早以424元開出，一度升逾7%，其後升幅收窄，收報411元，升14.8元，升3.735%。成交6910萬股，涉資287.26億元。 工行(01398-HK)收報6.75元，跌1.89%；建行(00939-HK)收報8.16元，跌1.68%；中行(03988-HK)收報4.2元，跌1.17%；農業銀行(01288-HK)收報4.27元，跌1.38%。友邦保險(01299-HK)報71.7元，跌0.95元，跌1.308%。成交1560萬股，涉資11.23億元。 香港醫思醫療集團(02138-HK)與騰訊旗下「企鵝醫生」簽訂戰略合作協議，計劃於香港開設多家全科醫療機構，把企鵝醫生的「智慧診所醫療閉環模式」引入香港醫療市場。此消息令香港醫思醫療集團大升，該股今早以4元開出，曾高見6.85元，收報6元，升61.7%。成交7352.2萬股，涉4.08億元。 阿里健康(00241-HK)公布全年股東應佔虧損1.07億元(人民幣.下同)，每股虧損1.16分；不派末期息。由於虧損由去年的2.08億元大幅減少，股價今早以4.47元開出之後，股價拉升，曾高見5.65元，收報5.6元，升26.1%，成交2.07億股，涉資10.6億元。 申萬宏源發表報告，首次把石四藥(02005-HK)納入研究範圍，給予「買入」評級，目標價10.2元。該股收報8.85元，升3.7%。摩根士丹利發出報告，相信恒生銀行(00011-HK)股價在未來15日，有70至80%機會上升。大摩魅力在恒生銀行身上未有出現，收報195.9元，跌0.407%。 近日有聰明資金投資個別教育股，要留意個別股份已升了不少。睿見(06068-HK)獲德銀首予「買入」評級，曾高見7.08元，收報6.84元，跌0.87%；楓葉教育(01317-HK)升4.9%，報13.18元；新高教(02001-HK)創新高，升1.7%，報7.39元；宇華(06169-HK)升1.14%，報5.3元；成實外教育(01565-HK)升1.37%，報5.17元；中教(00839-HK)升5%，報13.24元。 被斬倉2日之後，民眾金融科技(00279-HK)今日反彈，收報0.142元，升0.017元，升13.6%。成交40.53億股，涉5.92億元。