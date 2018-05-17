【華冠投顧】劉彥良 盤後分析



《主流股遇逆風 遊戲股趁勢堀起》

受到村田製作所同意調撥產能生產 MLCC 給和碩、英業達等台廠的情況下，包含指標股國巨在內共 7 檔被動元件打到跌停，當中多數為這波漲最兇的 MLCC。不過我認為村田此舉對國內廠商影響的程度有限，頂多是漲價漲少一點供需還是相當吃緊，所以股價應該在 3 天內就會回穩，只是 MLCC 也將轉為高檔震盪，要再創高不易。

同為漲價題材的矽晶圓，也受到同一掛主力的調節影響大幅拉回，但是前 4 個月獲利就打敗去年全年的【嘉晶第 2】6182 合晶，有業績又有法人加持，表現抗跌。合晶的波段漲勢仍大幅落後 3016 嘉晶，所以我們自上周三低檔布局之後又再加碼兩次，這跟當時【阿信】6173 信昌電領先狂飆後我們再讓新會員卡位相對低檔的【望夫石】8043 蜜望實道理一樣，看好後續落後補漲的潛力。

去年 5 月初發動攻勢的遊戲股，拖到今天才開始全面表態，多檔攻上漲停，包括我們最近在 83 元出頭就卡位的【小飆股】5478 智冠。智冠本月舉辦電競賽事，主打遊戲為全球最熱門線上射擊遊戲，"大吉大利今晚吃雞" 的【絕地求生】，同時子公司也相繼推出和代理新遊戲，貢獻可期。智冠的主力成本約在 82~83 元，買了之後就一直抱著很有耐心，經過一個月左右的洗盤後，今天才正式放量拉出長紅棒並越過前高。去年智冠在 5 月份大漲近 3 成，今年一樣可以留意是否出現波段漲勢。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

