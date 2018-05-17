【華冠投顧】小時線指標大幅修正指數僅小跌 醞釀下一次多頭攻

盤後分析：

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、13145 中石化、8112 至上、1218 泰山

加權指數今天收 10833 跌 63 點，量能微縮至 1326 億，近期看法都差不多，大盤目前就是先看 10800~11000 區間盤整，這邊要直接出現 V 轉下跌機會不高，小時線來看目前處在短線主升段的修正，要轉空也是短線要先出現多頭浪破壞，才會有較大的修正危機，而在這之前就是持續看多。

回到日線來看，今天 KD 目前處在反彈勢且今天死亡交叉確立，但是也不用過度恐慌，因為本波多頭攻擊很強勢，而小時線 KD 以經修正至低點 形成日線指標翻空，但是小時線卻是要轉多的機會，因此綜合判斷 短線還是如前段所說，盤整機會大。從大盤結構來看，一樣就是先看好季線與 10800 雙撐。

金融指數與非金電則是要持續留意假突破的完成，這邊若沒甚麼問題，都還是站多方。

台股只要未來幾日若能守住將會更有利後續行情。

而觀察股方面，

【1904 正隆】今天帶量站上頸線，

【1218 泰山】帶量長紅，

【1314 中石化】今天帶量突破盤整區間符合【壓軸集破量】買進訊號，

觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

個股方面振鴻的【壓軸集破量選股周報】週報的標的都是籌碼集中，技術面符合起漲結構的標的

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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