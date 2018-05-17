〈外銀拚金融創新〉近7成年輕人認為投資理財難 銀行從理財平台著手

1981 年至 2000 年出生的千禧世代，不論是消費力或經濟實力都後勢看漲，根據星展銀調查顯示，95.5% 年輕人認為理財相當重要，不過僅有 58.9% 有理財習慣，且近 7 成認為投資理財有難度，積極推出金融線上平台的星展銀今 (17) 日宣布，推出理財線上平台。

根據星展銀行調查，年輕人理財資訊來源多元，包含網路、親朋好友和媒體報導等，而高達 7 成的資訊來源是社群媒體。

而針對年輕人理財議題，有銀行高層私下透露，多數銀行將心思放在有一定資產規模的客戶上，對於如何開始投資理財，許多年輕人並無概念，多數僅能從網路上獲取理財相關的資訊。

銀行高層認為，除了推出相關線上理財平台之外，提供給年輕人便利的知識獲取管道之外，國銀應該可以思考，如何提供相關的理財方案給年輕人，據悉，目前多數銀行都在思考如何在財富管理方面，拉近和年輕人的距離。

積極發展數位金融服務的外銀，目前也將數位服務延伸聚焦到年輕人身上，星展銀今 (17) 日宣布推出「理不理財很有事」線上平台。星展銀行 (台灣) 集團推廣策略暨傳訊處處長蘇怡文表示，許多年輕朋友即使想開始進行投資，也不知道該從何著手，因此，星展銀規劃線上理財平台，其中挑選與年輕人關心的生活化議題，用深入淺出的解說方式，幫助年輕人開啟理財之路。

至於其他外銀數位金融服務部分，渣打銀則除了發展行動支付之外，昨 (16) 日宣布 P2P(Peer-to-peer) 網路借貸平台業者 LnB 信用市集合作，推出個人信用貸款服務，此舉也開創國內網路借貸市場新模式，且為全台第一起銀行與 P2P 網路借貸平台合作案

花旗銀積極衝刺信用卡市場，近期宣布與 PChome 網路家庭合作推出聯名卡，為國內第 2 家搶下大型網購平台推出聯名卡的銀行；匯豐銀則聚焦數位保險系統，提供線上對保服務。