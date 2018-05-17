如興總經理孫瑒：牛仔褲流行風潮再起 新增Stella等新客戶

如興 (4414) 總經理孫瑒指出，牛仔褲流行風潮再起，如興三大品牌客戶 LEVIS、GAP、Uniqlo 銷售量皆好轉，如興並新增加 GAP 高端品牌 Stella Jean、Calvin Klein jean 及 Tommy Jean 等品牌客戶，有利於整體營運表現。孫瑒表示，以全球服裝市場分析，牛仔褲有重回流行焦點的趨勢，如興的三大客戶 LEVIS、GAP、Uniqlo，營運及獲利皆呈現成長，尤其是 LEVIS，去年營收達 56 億美元，財報回到 90 年代好景，獲利也回到過去 20 年的高峰。



孫瑒表示，LEVIS 在 2008-2009 年時，營運跌到谷底，營收低點只有 36 億美元，但近幾年勵精圖治，除與設計有關外，LEVIS 在策略上不走自有門市的拓展，全美的門市只有 200 多家，而主打批發生意，產品打入 Amazon.com，Amazon 成為 LEVIS 的第四大客戶，電商業務的成長，也帶動 LEVIS 營運重振雄風。



孫瑒說，牛仔褲流行風潮重新回來後，時尚品牌也開始加入牛仔風，如興新增的客戶，如 Stella、Calvin Klein 及 Tommy，因注入牛仔的元素，而向如興下單。



孫瑒表示，自從玖地併入如興之後，雙方的客戶接單、產能規劃及員工配置，已進入新的整合階段，雖有小問題，但多已解決。展望未來，中國服裝內需市場近年成長快速，因應 China to China 策略，未來如興的大陸生產基地，將以供應中國內需市場為主。



孫瑒指出，如興在緬甸、柬埔寨等地的工廠也持續擴建，並新增加多項自動化設備，包括縫製、裁剪、水洗及雷射等，以提高製程的生產效率，減少製程損耗。

