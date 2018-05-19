〈第一次投保就上手〉買保險管道多 業務員、保經公司大不同

現在可以買保險的管道非常多，有一般壽險公司業務員、保經公司、網路投保，尤其對第一次買保險的新鮮人來說，到底要選擇從何處買保險就是一大學問。

公勝保經事業部經理蔡欣燕表示，一般保險公司的業務員就是最傳統買保險的方式，但是無法比較保險商品的好壞，因為保險公司業務員只能提供自家保單的資訊，但相對來說，理賠服務較直接且較快速。

而保經公司部分，蔡欣燕表示，因為保經公司整合了多家保險公司的保單銷售，所以保險經紀人可以提供保戶不只一家保險公司的商品，進而可以針對保戶所需，幫保戶比較保單，介紹最適合的保單給保戶，其後續的理賠、契約變更等服務也都可一併提供。

不過，蔡欣燕指出，保經由於是做為第三方辦理理賠，理賠時間往往會比一般保險公司業務員慢大約 2-5 的工作天，但是除了理賠時間稍慢，不論保費、理賠金全都是依照保險合約走，不會因為是第三方，就擔心理賠金是否會被抽成而短少，所有權利皆不受影響。

儘管明白了傳統保險業務員與保險經紀人的差異，但是該以何種指標選擇「好的」保險公司或保經公司呢？蔡欣燕表示，台灣單一保險公司產壽險約 30 幾家，若要選擇保險公司，可以透過看資本適足率 (RBC) 為評估指標，目前 RBC 法定門檻為 200%。

而保經公司多達數百家，蔡欣燕表示，則可到保經公會的網站上比較各保經公司的資本額、成立時間，建議一定要找前 10 大、成立時間最好 20 年以上的保經公司，因為這樣的公司規模一定比較大、營運較穩、教育訓練應該都有在做、配合的保險公司也會較多，對保戶來說也一定會更為有利。

至於網路投保，蔡欣燕表示，這不是第一次投保的人的首選管道，因為網路可投保險種太少，大多數也都是較簡單不複雜的險種，例如強制車險、旅平險等，無法滿足基本的保障，不僅會出現保障缺口，而且網路投保也無售後服務，理賠都要保戶自己寄件完成，對於投保新鮮人來說並不適合。

對於第一次買保險的人，蔡欣燕建議，投保預算以「631 法則」，也就是薪資的其中 10% 以內，簡單來說，入門買保險的觀念就是用 10% 去保障 90% 收入。

而買保險，最主要是用於工作收入中斷，一般會請保戶從「醫療、重病重殘、責任」三方面的風險去探究，蔡欣燕舉例，醫療來說，例如生病要不要請看護費？病房費看是要住單人房、雙人房或是健保房；重病重殘部分，例如癌症治療期可能一年或兩年，如此重大疾病的保額應備年收入的幾倍會比較安心？責任部分，則為生活費、教育費等家庭生活所需的自我需求分析，透過對保戶「問診」評估後，就能了解保戶對保障的需求，進而規劃適合保戶的保單。

蔡欣燕表示，第一次買保險無論是找一般保險業務員或保險經紀人都沒有絕對，最重要的還是要了解自己的財務與保險需求，在有限的預算中，用能力可以負擔為前提，盡可能買到足夠的保障，才能做好完善的保險規劃。