【異動股】海南板塊再度走強 大東海A(000613-CN)漲超9%

今日早盤，海南板塊再度走強，截至發稿，大東海A(000613-CN)大漲9.73%報12.41元，羅牛山(000735-CN)漲6.9%報13.33元，雙成藥業(002693-CN)漲5.81%報7.65元，*ST羅頓(600209-CN)、海南瑞澤(002596-CN)、海南橡膠(601118-CN)、海峽股份(002320-CN)、鈞達股份(002865-CN)跟漲超2%。

在日前發布的《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中，提出要在海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港，且要深入推進國際旅遊島建設。海南作為新一輪改革開放的重要方向，區域内相關上市公司發展將中長期受益。

對於海南板塊的布局機會，東方證券表示，繼續看好基建生態、旅遊娛樂、交通運輸等三大方向。海南國際旅遊島建設的政策支持和“多規合一”等一系列改革的推進將會帶來較大的變化和影響，推薦積極布局園林環保業務，轉型大生態，提前布局海南遊輪和賽馬項目的海南瑞澤;建議關注積極轉型“地産+大健康+大旅遊”的海南高速;融合如家，引入攜程，同時擁有三亞南山景區運營權的首旅酒店;以及有意進軍賽馬行業的羅牛山;海南客滾運輸龍頭企業，積極拓展西沙航線的海峽股份和海南主要的客運企業海汽集團。

此外，羅牛山15日晚間回覆深交所稱，近期因公司對取得海南國際賽馬娛樂文化小鎮項目備案證明的事項進行公告，引起羅牛山股票股價異動波動，總體分析，此次公司股價異動，與項目信息披露有較大關系，但公司不存在利用相關概念有意炒作的違法違規行為，公司治理和内控不存在重大缺陷。總體來說，海南國際賽馬娛樂文化小鎮項目符合公司戰略發展方向，也符合海南省政策導向。

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