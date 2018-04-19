寬宏藝術Q1每股盈餘上看1.3元 Q3席琳·狄翁三場演出達全年營運高峰

文創股寬宏藝術 (6596) 首季因展覽及音樂劇《貓》三地巡演，激勵單季營收大增近 60%，展望今年，隨第三季將有席琳 · 狄翁小巨蛋三場演出，目前皆已近完售，加上簽下郭雪芙、邵雨薇等藝人，法人估，寬宏首季每股獲利達 1.3 元，全年每股稅後盈餘 4.5 元起跳。寬宏藝術第一季營收 2.99 億元，年增 57%，主要受惠寒假有較多展覽，包含《卡娜赫拉》、《白爛貓》、《顛倒屋》等 7 項展覽節目；此外，在演唱會部分共有 6 場以及音樂劇《貓》於台北、台中、台南三地進行巡演，由於音樂劇《貓》巡演成績優異，貢獻營收約 1 億元，法人估，寬宏第一季單季獲利達 3000 萬元，較去年同期暴增，每股盈餘上看 1.3 元。



第二季來看，大型演唱會約 4 場以及音樂劇《艾薇塔》，但是因去年同期大型演唱會多達 10 場，營收基期較高，預期第二季營收會拉回。不過第三季又會達成全年營運高峰。



以寬宏藝術第三季計畫來看， 席琳 · 狄翁 7 月於小巨蛋將有三場演出，目前已接近完售，且因平均售價較一般演唱會高，預估光是席琳 · 狄翁三場演出就可貢獻營收約 3 億元，且該活動去年第四季及今年首季提前宣傳，相關推銷費用已提前認列，預估第三季有機會挑戰 4 億元，獲利達 5300 萬元，較去年同期虧損轉盈。



寬宏藝術 2018 年預計節目數量約 45 個，較去年 40 個增加，節目分為展覽與演出，其中展覽約 14 到 15 個，展覽數量與 2017 年相當，但在大型演出則較 2017 年增加。



在藝人經紀部分，寬宏藝術於第一季簽下郭雪芙、邵雨薇等藝人，並於第二季與國內知名製作人合作，吸引更多藝人加入以利新增自有 IP。



法人估，寬宏藝術 2018 營收 11.1 億元，年增近 30%，每股稅後淨利逾 4.5 元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』