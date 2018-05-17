【大慶證券】投顧盤前－美股回穩  半導體是焦點



◆盤勢分析

美股四大指數在拉回一天後回穩，其中科技股如預期再度轉強引領美股走高，主要原因在於企業財報以及展望優於市場預期，當中半導體相對強勢為短線多頭焦點，美光大漲超過 5%，超微、應用材料也都有 2% 以上漲幅。而市場關心的美債殖利率昨晚仍站穩於 3% 以上，油價也維持在 71 美元上下小幅震盪，美元指數雖然漲幅收斂，收盤仍維持在短線高檔震盪，這些現象都說明，目前市場擔憂的仍是今年聯準會升息的議題，不過從股市能迅速回穩來說，也代表目前景氣成長仍可支撐美股的表現，從技術面來看，美股目前都站穩在所有均線之上，因此，短線至雖有政治以及升息議題干擾，研判美股在震盪後仍將有機會再戰前高。

昨日亞股早盤在美股拉回的影響下都陷入震盪，所幸，雖然美元指數上漲 0.7%，但亞幣反而不受影響，早盤大多呈現升值的走勢，也代表在美股拉回且殖利率高漲之際，外資並沒有明顯要撤出亞股的跡象，因此，在短線震盪後，研判只要亞幣能維持目前趨勢，加上陸股 6 月即將入摩，在陸股目前已經站穩季線下，將有機會帶動亞股再轉強。

台股昨受美股影響陷入震盪，不過大部分時間都維持在盤上遊走，以技術面來看，雖然前一日指數拉回，剛好昨天又是台指期結算，顯見外資已經提前壓低，大盤昨日才得以順利收紅，這也代表目前外資對於盤勢並沒有明顯偏空，從外資期貨小幅減碼 696 口、現貨買超 3.56 億也可得到印證，因此，指數短線在震盪過後，有機會再向上挑戰 11000 點關卡。從盤面來看，電子股漲跌互見，傳產、金融反而較為強勢，當中水泥、塑化因第一季季報表現亮眼，包括台泥、台塑四寶等都為多頭指標，而金融股在電子熄火之際也適時接棒，國泰、開發金等續創短線高點，傳產金融維持良性輪動的格局未變。被動元件在漲多後熄火，國巨、華新科、禾伸堂都在盤下震盪，然並沒有見到指標股跌停或爆量的走勢，顯見市場並未失控，不過今日在傳出村田點頭供貨的利空下，被動元件恐將持續陷入整理，而矽晶圓在被動元件熄火之際開始吸引資金進駐，包括環球晶、中美晶在內的 5 檔矽晶圓成交金額達 307 億元、占大盤達 22%，短線有接班的架式，而其他包括生技、記憶體、IC 設計等也都有所輪動，代表短線內資仍相對活躍，在指標股未出現轉弱訊號，加以國際股市未有明顯回檔訊號前，研判中小型股仍是未來盤面的主流。

