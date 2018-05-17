台股盤前─強守所有均線 估本周520之前 指數10800-11000點區間震盪

台股昨 (16) 在美股收紅、金融股和傳產股撐盤下，終場以漲 22 點，報 10897.57 點作收，成交量 1380 億元，強守所有均線。分析師表示，目前季線已翻揚向上，壓回會有支撐力道，估計在本周 520 之前，本土資金仍活絡，預期指數將在 10800 到 11000 點狹幅區間震盪。

三大法人部分，外資及陸資買超 3.56 億元，外資自營商賣超 0.74 億元，投信賣超 7.69 億元，自營商自行賣超 5.53 億元，自營商避險賣超 7.39 億元，合計三大法人賣超 17.06 億元，已連續賣超 2 日。

觀察今 (17) 日盤面焦點，市場傳出，全球被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 龍頭日商村田製作所 (Murata) 策略轉彎，調撥部分車用等高階產能，每月提供超過 10 億顆 MLCC 給和碩、英業達等台灣組裝廠，解決缺料難題。

宏達電證實已在研發區塊鏈手機 Exodus，重量級新品已在準備中，也間接實現董事長王雪紅先前提出不放棄手機領域的諾言。據了解，Exodus 將支援比特幣、乙太坊和其他主要網路，強攻新興的加密幣貨幣市場。

金管會主委顧立雄日前表示，明年 6 月底將公布低薪的上市櫃公司名單，目前研擬採三項指標，包括年平均薪資費用不到 50 萬元、平均薪資費用低於同業等。

整體來看，分析師表示，近期台股受美股變動的影響較大，短期美元升值趨勢並未改變，資金仍有流出的疑慮，且短期漲多後上檔獲利了結壓力不輕，故仍需留意拉回的風險。

分析師指出，目前指數仍收於所有均線上，但上方面臨高檔密集整理區間上攻不易，加上國際股市增添變數，不過，預期在本周 520 之前，本土資金仍活絡，指數將於 10800 到 11000 點狹幅區間震盪。