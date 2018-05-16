微星今年獲利挑戰一個股本 外資大舉買進 持股首度突破40%

微星 (2377) 首季財報亮麗，法人看好今年成長展望，儘管挖礦降溫，但電競崛起，第三季可望受惠輝達 (nVIDIA) 新電競 GPU 平台上市激勵，包括顯卡與電競筆電均成長，預估今年營運高峰落在第三季，將其年度 EPS 上調到逼近一個股本。微星週三 (16 日) 股價穩健攀升，盤中最高來到 115.5 元，上漲 3.6% 或 4 元，終場則收在 114 元，上漲 2.5 元或 2.24%，續創新天價。外資週三大買該股 3386 張，持股首度突破 40%。



在挖礦與電競雙動能之下，微星首季雙率雙升，單季 EPS 衝高到 2.49 元，創歷史新高，並超出市場預期。法人出具報告指出，第二季雖為傳統淡季，但 4 月業績 99.44 億元優於預期，預估第二季營收季減幅度僅約逾 6%，年增率將近 3 成，淡季不淡，EPS 逾 1.9 元。



展望下半年，因輝達新電競平台將上市，微星三大產品線出貨量與 ASP 均將提升，其中電競筆電受換機潮激勵，全年出貨量將有兩位數增長，顯示卡全年出貨量上調到 950 萬片，年增逾 17%，今年營運高峰將落在第三季，全年 EPS 可望逾 9.5 元，獲利逼近一個股本。



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