【運達投顧】蘋果是下一波觀盤指標

◆盤勢分析

美股昨天開低跌幅約 1% 道瓊與高科技股都跌破 5 日線，美股漲多開始出現震盪這也將影響到國際股市的動向，且就影響美股下跌的原因來看時間會拖長，對台股的後勢變化重點分析如下：

1. 昨天造成美股大跌的原因不外乎跟升息有關，而造成美國升息議題增溫的原因就在油價，昨天油價續漲再創波段新高北海布蘭特原油飆上 78.4，這也使得原物料成本有上升的壓力，因此通膨壓力加重也造成美國 10 年期公債殖利率飆上 3.078 創 2011 年的新高，因此美元昨天又創了近期的新高，從油價影響到殖利率帶動美元走強的模式一直都在我們的規劃與預期中，因此亞洲匯率的貶值是在所難免的，所以上週五我們在此預告本週台股走勢前半週高檔震盪但後半週要提防壓力加重的模式目前正在進行中，若是油價仍持續飆高後續美國討論的不是 6/4 的升息問題而是今年會有 4 次升息的可能，這將造成美元還會持續上漲對其他貨幣貶值壓力大增，所以外資的匯損壓力仍會加重因此台股反彈有見高點的機會操作上不可過度追高。

2. 五月下旬本週後半週起除了油價與美元的變化外還要特別留意蘋果股價的表現，蘋果昨天跌 0.9%，自從蘋果公佈財報股價創新高後近期走勢已經漲多跌破 5 日線，若是蘋果股價從高檔壓回一定會拖累蘋概相關族群，昨天台積電 ADR-1.6%，加上鴻海減資股價連兩天拉回已經造成週一進場者全部套牢，週一我們說明鴻海減資是利空來看，若是蘋果再走弱拖累台積電鴻海等無法走強會讓台灣 50 的表現也偏弱，若是權值股表現不佳台股也難有續彈的空間，尤其台灣 50 今天跌破半年線若年線又失守台股壓力會加重，因此後續要留意蘋果股價若走弱對代工為主的台廠就要小心賣壓加重甚至有些個股還有破底的風險。

3. 目前台股結構中站上所有均線維持多方的架構者以塑化金融與生技股為主，金融股一直以來是政府護盤的指標，塑化股則是與油價飆漲有關，而美股近期上攻者也以能源股為主尤其太陽能族群漲幅較大，台股除了塑化與油價有關外太陽能的族群也是可留意的方向，而太陽能是否有發動機會可注意指標股茂迪，就茂迪技術面來看月線的反壓成本要降低的時間點會落在下週二附近，所以當茂迪站上月線時就是太陽能開始發動的時刻，因此可留意下週二附近太陽能的變化。

4. 就選股的方向來看不受油價升息等影響者首推生技股這也是我們一直強調的方向，中裕的撐盤使得生技指數維持多方型態，但是這裡要留意的是低檔輪動的機會，因為大盤後續不穩定是可以預期的，若是買進漲多的生技也難免受盤勢影響，所以低檔生技股會不受盤勢震盪影響會有攻擊的機會，如近期我們提示的 3164 景岳，從低點建議佈局到今天漲停創新高已經有 15% 的獲利，這一類低檔中低價的生技股後續的輪動才剛要啟動所以可注意這個選股方向。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。