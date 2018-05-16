【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

狹幅震盪，堅守五日線，小紅Ｋ做收！

今日台股開在平盤附近，之後在平盤以上做狹幅震盪，仍然嚴守五日線，收盤未站穩 10900 整數心理關卡，小漲 23 點做收，收了一根帶上影線的小紅Ｋ，而今日震幅只有 50 點之多，仍堅守在各個均線之上，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1376 億，較昨日比較有明顯的萎縮，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股今天漲多於跌，漲幅最多是水泥類股，漲幅達 3.1%，塑膠漲幅也超過 1%，電器電纜、金融、電子通路、油電燃氣、資訊服務、食品、建材營造、化學、紡纖、半導體、貿易百貨、電腦設備、鋼鐵、化學生醫、觀光等也均收紅。

下跌類股則有其他電子、電子零組件、電機機械、造紙、玻陶、航運、橡膠、光電、生醫、汽車、通信網路、其他類等也均收黑。

電子三雄今日溫吞，儘管台積電力收平盤，但是股王大立光與鴻海都下跌，其中鴻海還回補周一跳空缺口，也讓股價回測月線壓力加大。

被動元件也因為短線漲多出現拉回，股后國巨失守千元大關，盤中一度大跌 8%，拖累佳邦、鈞寶、越峰、大毅、信昌電、凱美、興勤、聚鼎、禾伸堂等下跌逾 1%。

矽晶圓族群則相對續強，環球晶再衝 636 元歷史新高，中美晶、嘉晶、合晶等也均收紅。

金融股也成大盤穩盤力量，包括金控雙雄富邦金及國泰金均上漲於 1%，中信金、台新金、開發金、新光金、合庫金、第一金、永豐金、兆豐金等也均收紅。

水泥走勢也相對強勢，包括台泥、嘉泥、幸福、環泥、信大等已均收紅。