騰訊(00700-HK)劉熾平：寄望雲支付收入及支出共同增長

騰訊(00700-HK)今日舉行周年股東大會，執行董事劉熾平表示，近年公司使用龐大資金主要在策略性擴展生態系統，寄望未來在雲支付方面，收入及支出能同步增長。劉熾平指，投資於生態系統，相信對現在業務十分有益，例如投資在遊戲項目上，希望透過收購遊戲開發商、遊戲專利權及知識產權(IP)，由電腦轉變至手機遊戲，令騰訊的整體業務有利。

至於投資智能零售及O2O業務，他預料有助拓展旗下支付業務，同時都可以透過技術支援令相關企業成長更快。

他又提到，集團過去幾年在互聯網的業務增加，特別在雲支付內容上，主要因為視頻方面的開支增長，透過調整策略，希望能分享智能手機的收入，令雲支付方面的支出及收入能夠同步增長。

有股東指自己470元買了騰訊股份，查詢公司會否考慮拆細股份以推動股價，劉熾平表示，騰訊現時未有股份拆細計劃，目前整個行業及騰訊發展前景良好，因此股價方面就不便評論。

問及在Tesla的投資，公司有投資在Tesla上，未來Tesla在中國或有更多動作，會看看雙方在中國是否可以在服務上作出合作。

主席馬化騰說，現時在無人駕駛方面目標是達到L4級別，而公司早前獲得深圳第一張無人車測試的牌照。

在進軍國際市場方面，劉熾平坦承騰訊已錯過收購國際化平台的機會，但強調公司依然有與國際接軌，例如最近收購了外國遊戲公司Supercell。

來源：巴士的

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