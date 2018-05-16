勝悅-KY磁烘新廠投產延至明年中 開發石墨烯鞋底

勝悅 - KY(1340)於今 (16) 日召開法人說明會，磁烘新廠用地因整合進度不如預期，第一期 100 畝半數完整土地先展開廠房興建，完工時程由原訂今年底到明年初，但土地整合的問題，延至 2019 年中，建廠資金需要約 28 億元，主要瞄準 Nike、UA 等大型品牌廠。勝悅晉江磁灶鎮新廠於 2016 年開始規畫，原先計畫 200 畝，與政府溝通取得 100 畝，惟用地有墓地動遷等問題，先著手開發面積完整 50 畝，完工時程延至明年中到年底，第一期 100 畝全數開發完成，產能為現有產能 2-3 倍之多。



勝悅分析，大陸鞋廠洗牌，中小型品牌可能陸續被淘汰，磁烘新廠主要瞄準國際品牌廠，已通過 Nike、UA 等品牌廠各種軟體認證，上述品牌廠要求大且完整車間，磁烘新廠未完工，無法展開硬體生產認證，大陸工業用地愈來愈少，其磁烘新廠容積率約 4 成，未來將爭取另外 100 畝用地。



勝悅帳上現金有 54 億元，2015-2017 年股利分別為 1 元現金股息、2.2 元股利 (1.2 現金股息、1 元股票股利) 以及 1.3 元，盈餘分派率僅 13.32%、28.65% 以及 19.67%，法人說明會有小股東提議勝悅提高盈餘分派，提高現金運效益，而勝悅發言人陳圖炎回應：「會轉達董事長。」



勝悅攜手廈門華僑大學開發石墨烯添加鞋底的應用，其特色更為輕、軟，但造價也相當高，一雙鞋底約 12 美元，主要鎖定高階 energy boost 運動鞋款，製程是以 PU 射出，而非 EVA 發泡，勝悅認為，石墨烯鞋底要普及，必須把成本降低。





