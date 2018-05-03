勝悅-KY去年股利1.3元 盈餘分派率僅19.67% 失望性賣壓盤中湧現

勝悅 - KY(1340)去年盈餘分派出爐，每股配發 1 元股票股利、0.3 元現金股息，股利 1.3 元，相較去年每股盈餘 6.61 元，盈餘分派率僅 19.67%，若以今 (3) 日平盤價 45.55 元計算，股息殖利率僅 0.65%。分析勝悅自 2014 年初掛牌以來，只有 2014 年盈餘分派率有 5 成水準，2015-2017 年盈餘分派偏低，分別為 13.32%、28.65% 以及 19.67%，均不及 2 成水準，盈餘分派不盡理想，今日股價大跌逾 6%，來到 42.2 元低點，面臨 2 月 9 日前波低點 41.9 元保衛戰。勝悅挾著雙色雙密鞋底技術，搶攻 adidas、Reebok、MERRELL 等外貿接單，近年來每年平均毛利率都有 3 成以上水準，掛牌以來，獲利表現穩健，2014-2017 年每股盈餘分別 10.6 元、7.51 元、7.68 元、6.61 元，近兩、三年磁烘新廠建廠，保留資金為由，盈餘分派亦受限，2015-2017 年股利分別為 1 元現金股息、2.2 元股利 (1.2 現金股息、1 元股票股利) 以及 1.3 元。



股東會上屢屢有股東發言要求提高股利分派，惟勝悅只回應：「會參酌股東建議！」以去年盈餘分派狀況來看，股東們的提議，對於公司股利決策影響甚微，大股東百成投資於今年 3 月 26 日透過一般交易，申讓持股 1087 張，占當時總持股 2453 張比重 4 成。



勝悅公布第一季財報，第一季向來為鞋業傳統淡季，加上 2 月工作較少，農曆年長假關係，單季營收降為 4.9 億元，年減率 5.58%，毛利率 28.5%，較去年同期成長 1.35 個百分點，稅後盈餘 7350 萬元，年減率 21%，每股盈餘 0.58 元。



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