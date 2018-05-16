【異動股】食品股午後集體拉升暴漲 鹽津鋪子(002847-CN)等多股漲停

午後，食品加工板塊再度集體拉升暴漲，截止發稿，桂發祥(002820-CN)漲停報17.14元，湖南鹽業(600929-CN)漲停報20.78元，煌上煌(002695-CN)漲停報17.05元，來伊份(603777-CN)漲停報25.66元，天寶食品(002220-CN)漲停報7.76元，鹽津鋪子(002847-CN)漲停報31.2元，蓮花健康、香飄飄漲近8%，絕味食品(603517-CN)、莊園牧場(002910-CN)漲逾6%，承德露露(000848-CN)、洽洽食品(002557-CN)、西王食品(000639-CN)等個股均拉升漲近5%。

消息面上，MSCI於北京時間5月15日淩晨公布其半年度指數調整的結果，A股加入MSCI，將對食品板塊估值體系重構。短期“入摩”帶來的增量資金有限，但隨著境外資金比重的提升，食品飲料行業傳統估值體系將重構。

招商證券認為，農村居民買房和居住壓力沒有那麽大，因此邊際消費傾向相對更高，而在今年一季度精準扶貧力度的加大，繼續提升農村居民的消費能力，一季度農村居民的消費突然出現了爆發。性價比較高的國産消費品牌，尤其是日用品、食品酒、服裝家紡，將會最受益精準扶貧帶來的 456 線及農村居民的消費升級。

信達證券認為，消費板塊是長期股市的領跑者。剔除估值的影響，消費行業整體利潤增速也處於市場頭部區域。隨著中國經濟結構逐漸轉向消費驅動，消費板塊依然有望成為未來十年，甚至二十年的優選賽道。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)