正崴首季轉虧 股價跌停創1年半新低

連接器大廠正崴 (2392-TW) 第 1 季財報，受到產業淡季、人力招募成本增加及匯損影響，單季每股稅後純損 0.99 元，創下單季首度虧損紀錄，今 (16) 日股價也遭摜壓到跌停 35.55 元，創 2016 年 11 月以來的近 1 年半新低。

法人指出，正崴第 1 季主要還是因為蘋果 (AAPL-US)iPhone X 進入淡季影響，而正崴位居上游的零組件，拉貨旺季早就在去年第 4 季就達到高峰所致。

正崴第 1 季合併營收為 189.73 億元，季減率 35.5%，年增率 4.4%；營業毛利 13.89 億元，季減率 53.2%，年減率 25.2%；毛利率 7.3%，季減 2.7 個百分點，年減 2.9 個百分點；營業虧損 6.39 億元，較去年第 4 季由盈轉虧，也較去年同期的虧損 1.1 億元增加；稅前虧損 5.62 億元，較去年第 4 季虧損 0.35 億元擴大，更較去年同期由盈轉虧，稅後純損 5.05 億元，較去年第 4 季及去年同期均是由盈轉虧，每股稅後純損 0.99 元，亦較去年第 4 季及去年同期由盈轉虧。

展望第 2 季，正崴表示，基本上仍是產業淡季，客戶新品訂單基本上還是會到第 3 季才陸續拉貨，不過與第 1 季相比，匯率因素可望好轉，人力招募成本也會減少。