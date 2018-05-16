〈金管會立院備詢〉中華電信499之亂 恐影響純網銀適格性審查

金管會將開放兩張純網銀執照，先前只傳出外商 LINE、樂天參戰，如今出現中華電信要組本土國家代表隊，立委余宛如今 (16) 日建議，中華電信 (2412-TW) 引發「499 之亂」，在評估純網銀執照時應該要納入考量，對此，金管會主委顧立雄表示，若中華電來申請，會了解是否影響公司治理，以評估其適格性。

民進黨立委余宛如表示，電信業近期掀起「499 之亂」造成民眾困擾，中華電信還因此造成許多員工超時工作，勞檢後被裁罰，建議在評估純網銀執照時應該要納入衡量。

顧立雄回應，若有裁罰紀錄，未來若申請設立純網時，會來理解影響公司治理情況，若中華電信來申請，會去了解這樣是否有影響公司治理情況，來評估其適格性。

此外，國泰金控總經理李長庚昨天表示，希望金管會對純網銀執照可以保障本土業者名額。

對此顧立雄認為，如何定義國家隊？是業者要全部本土企業，還是跟本地金融業者合作就算是本土，這些都尚未定義、並在蒐集各界意見階段。不過，當初在推出純網銀政策時，要求金融業要持股超過 50%，就代表開放的兩張執照一定會有台灣企業的成分，要跟金融業者合作就代表國內金融業可以參與的空間非常大。

立委盧秀燕仍建議，金管會應該要規範兩張純網銀執照中，其中一張部分股份要由台灣本土公司參與，或是其中一張百分之百由本土企業形成。

顧立雄重申，政策目標很明確，只要是有助本地金融創新，透過純網銀帶動金融科技發展，都很樂見；現在看到不只外商，報導也寫中華電信有意申請，很樂見這麼多人有興趣表達意願申請；目前純網銀正在蒐集各界意見階段，6 月公聽會也會找相關有興趣的業者跟金融業來談。