泰淩醫藥(01011-HK)：PF708對骨質疏松症病人的測試結果正面

泰淩醫藥(01011-HK)公布，有關(其中包括)公司與Pfenex Inc.(「Pfenex」或「許可方」)訂立開發及許可協議，以取得在中國内地及其他地區對特立帕肽(PF708，參考藥品為Forteo®)的等效藥品╱生物類似(biosimilar)藥品的商業運營獨家權益。

公告稱，根據Pfenex對PF708-301進行的研究結果，經過24周每天為骨質疏松症病人註射後，已得出PF708與Forteo®整體效果相當的結果。

公司預期，憑藉上文第二段所述的研究結果，以及先前宣布在健康主體中有關PF708- 101研究的生物等效結果，將有助PF708向美國食品藥品監督管理局(U.S. Food and Drug Administration，「FDA」)遞交新藥申請，預期新藥申請將於2018年第3季遞交。待FDA批準申請後，該産品預期最早將於2019年第3季在美國上市。

董事會認為特立帕肽産品將對集團現有骨科産品的布局産生協同效應。特立帕肽産品能有效提升骨質密度；而集團現有的密蓋息産品則能減慢鈣流失，此骨科産品布局將形成産品優勢互補，為集團註入新的增長動力。

PF708為特立帕肽的候選藥物，以作為Forteo®的等效藥品而開發，用作治療骨折風險高的骨質疏松症病人。

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