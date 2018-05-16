經常性收益增一成 南山人壽首季EPS達0.52元

南山人壽 (5874) 公布首季合併總保費收入 1453 億元，稅後盈餘 53 億元，年增 17.4 倍，每股稅後盈餘 0.52 元，原因在經常性收益大幅成長約 1 成，資本市場的波動透過有效的避險操作，整體投資收益相較去年成長 30% 以上，合併資產總值 4.15 兆元，股東權益 2139 億元。南山人壽首季新契約保費收入共 571 億元，年增率 2%，今年跨足投資型保單領域，陸續推出包括連結目標到期債券基金之保單及類全委保單等投資型保單，確保保費動能穩定。



南山產物首季的簽單保費收入較去年同期相比成長 31.9%，主要原因為個人險及企業險業務成長，其中車險成長 29.5%、意外及健康險成長 46.2%、商業火險成長 45.9% 及責任險、個人綜合險等成長 48.7%，擴增營業據點，從原先 10 家增加至 36 家。